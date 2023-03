Žadatelé čekají na sociální dávky i měsíce, podle ombudsmana jsou úřady práce podfinancované

Veřejný ochránce práv Stanislav Křeček upozorňuje na to, že úřadům práce v Česku chybí dostatek zaměstnanců, právě kvůli tomu trvá zpracování žádostí delší dobu. „Je potřeba posílit úřady práce nejen co do počtu (zaměstnanců), ale také do mzdových nákladů, ty jsou velmi podceněny,“ upozornil ombudsman.

Nejvyšší počet žádostí sociálních dávek eviduje ze všech jihomoravských úřadů práce právě ten brněnský. Řeší to například výpomocí jiných méně vytížených poboček, případně rozšířením služeb call centra – jenže ani to nestačí.

Problémy s vyplácením dávek zaznamenala také Diecézní charita v Brně. „Klienti, kteří nás navštěvují, se skutečně dostávají do svízelné životní situace, protože nemohou zaplatit nájem, nemohou si zajistit základní životní potřeby, a tak se jim snaží charita nějakým způsobem pomáhat,“ řekl ředitel brněnské diecézní charity Oldřich Haičman.

Ředitel charity také upozornil na to, že možnosti požádat o sociální dávku zdaleka nevyužívají všichni, kteří by na ni měli nárok. „Jsou to zejména starší lidé, kteří nebyli zvyklí si o sociální dávku požádat. Snažíme se jim pomoci v tom, aby se za to nestyděli, pomoci v tom, jak se ta dávka vyřizuje, protože je to velmi složité,“ dodal s tím, že administrativa je problémem zejména pro starší lidi.