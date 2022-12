Sociální dávky mají zpoždění, ministerstvo a Úřad práce se obviňují, kdo za to může. Odbory odkazují na nízké platy

Česká televize ve 168 hodinách upozornila na konkrétní případy samoživitelek, které již několik měsíců čekají na příspěvek na bydlení, na nějž mají nárok, ale zaseklo se jeho zpracování na Úřadu práce. Jeden z těchto příběhů má sice šťastné rozuzlení, ale systémový problém s fungováním Úřadu práce přetrvává.

Dávky nechodí spolehlivě, což znamená, že chudší lidé, kteří bez pomoci státu nemají na bydlení, začali být pro majitele bytů rizikovými nájemníky. Když pronajímatelé zjistí, že by měla v jejich bytě žít žena s dětmi závislá na státní pomoci, často couvnou a byt nepronajmou.

Kdyby přitom dávky chodily spolehlivě, bylo by to spíše naopak; samoživitelky v žádném případě nelze považovat za problematické nájemníky. „Jsou zodpovědnější, spořádanější, nedělají mejdany a podobně. Mají zájem, aby to fungovalo bezproblémově,“ poukázal ředitel Bezrealitky.cz Jan Škrabánek.