Vláda plánuje škrty v podpoře v nezaměstnanosti. Chce ušetřit stovky milionů korun

„Nebudeme uplatňovat kolektivní vinu. To jsou lidé, kteří se najednou ocitnou v šílené sociální situaci a my je necháme na holičkách? Takže opět budeme řešit škrty na úkor těch nejvíc zranitelných,“ kritizuje šéfka poslaneckého klubu ANO Alena Schillerová.

„Pan ministr Jurečka by měl začít u lidí, co jsou třicet let na podpoře, na sociálních dávkách, a ne u těch, kteří náhodou přišli o pracovní místo, a to se bohužel v příštím roce může stávat čím dál častěji kvůli energetické krizi,“ míní předseda poslaneckého klubu SPD Radim Fiala.