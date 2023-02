Zvolený prezident přijel do Lán za svým předchůdcem Zemanem. Mají mluvit o předání úřadu

Petr Pavel přijel do Lán po tři čtvrtě na jedenáct dopoledne. Přivítal ho ředitel hradního odboru protokolu Vladimír Kruliš, s nímž pak Pavel odešel do zámku, který slouží jako prezidentské letní sídlo. S Milošem Zemanem bude hovořit v Hudebním salonu, potom by měl veřejně vystoupit.

Miloš Zeman a Petr Pavel se v minulosti opakovaně setkávali, ale to bylo v době, kdy byl Pavel náčelníkem armádního generálního štábu. Zeman svého zvoleného nástupce například povýšil do hodnosti armádního generála. Jako dva prezidenti – úřadující a zvolený – se nyní sešli poprvé.

Domluva na jejich schůzce byla komplikovaná. „Očekával jsem, že aktuálně sloužící prezident a jeho kancelář navrhne termín. Když k tomu nedošlo, tak jsme termín navrhli my a prezident Zeman ten termín přijal,“ uvedl Pavel předminulý pátek.