ON-LINE: Prezidentské volby vrcholí, hlasovat je možné do 14 hodin

Volba prezidenta republiky je od zavedení přímé volby velmi populární a účast u ní bývá nejvyšší ze všech druhů voleb. Oba kandidáti, kteří letos postoupili do druhého kola, očekávají, že by v něm mohl hlasovat rekordní počet lidí. Mnoho z nich ovšem přišlo do volebních místností již v pátek, kdy se hlasovalo od 14 do 22 hodin. Hlasy v té době odevzdali Pavel s Babišem i dosavadní prezident Miloš Zeman, předseda vlády Petr Fiala (ODS) i předsedové dalších parlamentních stran.

Účast v prvním kole činila letos 68,2 procenta, což bylo více než před pěti i deseti lety, kdy v prvním kole dosáhla 61,3, respektive 61,9 procenta. V roce 2013 byla účast u druhého kola nižší, klesla na 59,1 procenta, o pět let později se naopak zvýšila na 66,6 procenta.