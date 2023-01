Pavel znovu vyrazil mezi lidi v Ostravě, před kostelem ho čekaly desítky příznivců

Uvedl, že co říct si měl i se zdejším farářem, který je také motorkář. „Příští rok bude dělat motomši, tak jako je na mnoha místech v naší republice, takže když mi to jenom trochu vyjde, tak bych se rád zúčastnil taky,“ řekl .

Cesta do Brna

Ze Zábřeha zamířil na návštěvu do hutního podniku Vítkovice Steel, kde mezi zaměstnanci stráví asi hodinu. Potom pojede do Brna, kde ho odpoledne čeká rovněž setkání s voliči.

Druhé kolo volební kampaně je podle Pavla mnohem ostřejší než to první. Ve dnech zbývajících do voleb se Pavel bude chtít zaměřit především na to, co by podle něj asi lidé chtěli slyšet. „To znamená, jak se vypořádáme se současnou krizí a jak budeme řešit dlouhodobé problémy, které neřešily předchozí vlády, jako je třeba daňová reforma, důchodová reforma, reforma školství a další složité věci,“ řekl prezidentský kandidát.

I v příštím týdnu bude chtít vyjet mezi lidi, ale vzhledem k nedostatku času se zřejmě soustředí na kraje, které jsou blíž k Praze. Lidé by podle něj měli k volbám přijít, protože jde o to, jak dál bude Česko vypadat a jaký styl politiky v zemi zavládne. „Jestli bude vládnout politika zastrašování lidí, populismu, chaosu v řízení země, anebo jestli se zase začneme normálně bavit, navzájem poslouchat, přemýšlet o argumentech a hledat řešení, která vedou k cíli,“ uvedl.