O voličský průkaz pro druhé kolo lze osobně zažádat do 25. ledna, hlasovat opět mohou i lidé v izolaci

Volební místnosti budou pro druhé kolo prezidentských voleb otevřené v pátek 27. ledna od 14 do 22 hodin a v sobotu 28. ledna od 8 do 14 hodin.

Voliči, kteří nebudou moct hlasovat ve svém přiděleném okrsku, mohou zažádat o voličský průkaz. Ten je možné si vyřídit buďto doručením písemné žádosti s ověřeným podpisem na úřad nebo podáním v elektronické podobě přes datovou schránku. V obou případech je nutné, aby byla žádost doručena do pátku 20. ledna do 16 hodin. Když někdo tento termín nestihne, může o voličský průkaz zažádat i osobně přímo na úřadě, a to do středy 25. ledna do 16 hodin.

Pokud je někdo v době voleb nemocný, nebo se sám do volební místnosti nedostane, může si objednat přenosnou volební schránku domů. O tu se před začátkem voleb žádá na místním obecním úřadě a po začátku i u okrskové volební komise – telefonicky, nebo osobně. Požádat o ni za voliče může třeba i rodinný příslušník. Nejpozději ale tak, aby se mobilní komise stihla vrátit včas na sčítání hlasů.

Volit mohou i lidé z izolace

Volit mohou opět i lidé, kterým byla kvůli covidu nařízena izolace. Ti mají dvě možnosti, jak hlasovat. Stejně jako jiní nemocní si mohou objednat přenosnou schránku. V tomto případě ale jde o zvláštní přenosnou volební schránku, která se vyřizuje přes krajský úřad. Na tom je o příjezd komise nutné zažádat telefonicky do čtvrtka 26. ledna do 20 hodin. Potřebné kontakty jednotlivé kraje a pražský magistrát zveřejnily na svých webových stránkách.

Mobilní komise bude voliče objíždět v pátek 27. ledna od 8 do 22 hodin a v sobotu 28. ledna od 8 do 14 hodin. „Při hlasování je nutno mít občanský průkaz (případně cestovní pas), voličský průkaz (pokud byl vydán) a doklad o nařízené izolaci nebo karanténě,“ uvádí ministerstvo vnitra. Dokladem se myslí rozhodnutí krajské hygienické stanice, potvrzení vydané lékařem, vytisknuté nebo elektronické potvrzení o pozitivním výsledku testu na covid-19 či čestné prohlášení podepsané před komisí. To, kterému úřadu se má volič hlásit, je určené místem, kde tráví izolaci. Voličský průkaz k tomu není potřeba, ale pokud ho člověk bude mít, je nutné ho při volbě odevzdat.