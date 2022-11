ŽIVĚ: Poslanci mimořádně diskutují o změně výběru radních ČT a ČRo

Na programu schůze byla novela naposledy před zhruba třemi týdny, kdy prvnímu čtení zabránil předseda opozičního SPD Tomio Okamura. Tehdy tři hodiny navrhoval změny programu schůze. U mimořádných schůzi takový obstrukční postup poslanci však využít nemohou, protože navržený program nelze měnit ani upravovat. Původně měli poslanci předlohu projednávat v prvním čtení v polovině července, dohodli se ale na odkladu.

Podle vládního návrhu by senátoři volili vždy třetinu radních ČT a Českého rozhlasu. V případě televizní rady by horní komora obsazovala šest míst, přičemž celkový počet členů by vzrostl z nynějších patnácti na osmnáct. Do Rady Českého rozhlasu by Senát vybíral tři členy, zůstala by devítičlenná.

SPD v horní komoře zastoupení nemá, ANO má na rozdíl od nejpočetnějšího klubu ve sněmovně jeden z početně nejslabších senátorských klubů. Kandidáty do obou rad by mohly podle novely navrhovat výhradně organizace s nejméně desetiletou historií, tedy nikoli například nově založené.