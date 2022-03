Část radních ČT a ČRo má podle návrhu ministerstva kultury volit Senát

„Základním cílem novely je stabilita pro veřejnoprávní média,“ zdůraznil Baxa. Přispět by k ní podle něho mělo i to, že by nově nebylo možné odvolat rady jako celek, ale jen jednotlivé členy.

V současnosti volí radní České televize a Českého rozhlasu výhradně sněmovna. Nově by podle návrhu poslanci vybírali v případě televizní rady deset členů a senátoři pět. Do Rady Českého rozhlasu by dolní komora volila šest členů a horní komory tři členy.

Rady veřejnoprávní televize a rozhlasu představují nástroj, kterým má veřejnost tyto instituce kontrolovat. Do jejich pravomoci patří například schvalování rozpočtu nebo volba generálních ředitelů.