Koaliční vládnutí provázejí spory třeba o změnu zdanění loterií

Stále ho může odvolat vláda bez udání důvodu, i když se v minulosti hovořilo o tom, že by musely být pro odvolání stanoveny důvody, které by mohl přezkoumat soud, případně by o celém odvolání rozhodoval kárný soud.

K novele o loteriích mají výhrady i Starostové a lidovci

Ještě nejednoznačnější je přístup koaličních stran k poslanecké novele, která chce snížit daň u loterií. Předložil ji Marek Benda z ODS, podle nějž je to jen „drobná změna zákona o dani z hazardních her“. Jeho spolustraník Stanjura ji plánuje podpořit. Zdůvodnil to ideologickými východisky. „Pokud je věc, kterou dlouhodobě kritizujete a podáte i ústavní stížnost, a pak se to snažíte napravit, je to správný postup,“ prohlásil Stanjura.

Potíž však je nejen v tom, že se tak sníží příjmy státního rozpočtu – Stanjura to odhadl na „vyšší stovky milionů“ – ale i v tom, že na ničem takovém nebyla koalice domluvená. Proto nezní kritika už jen od Pirátů, ale i od dalších koaličních stran. Hnutí STAN oznámilo na Facebooku, že je návrh v rozporu s koaliční smlouvou i „naším programem a přesvědčením“. A nelíbí se ani lidovcům.

„V době, kdy hledáme každý milion do rozpočtu, nepovažujeme za rozumné snižovat kapitolu státního rozpočtu na straně příjmů,“ řekl předseda poslaneckého klubu KDU-ČSL Marek Výborný.

Debata může pomoci dobrému výsledku, míní Fiala. Podle opozice koaliční spory zdržují důležité zákony

Premiér Petr Fiala dal najevo, že spory mezi koaličními partajemi nepovažuje za vážnou hrozbu pro existenci své vlády. „Že probíhá debata, že máme v koalici v průběhu schvalování různé názory, to možná ještě pomůže dobrému výsledku. Koaliční spolupráci to určitě nepoškozuje,“ prohlásil.