ŽIVĚ: Poslanci rozhodují o zvýšení schodku rozpočtu. Podle Okamury by měla vládu zatknout policie za podvod

Okamura a Schillerová kritizovali zadlužování

Po Stanjurovi vystoupil předseda opoziční SPD Tomio Okamura. Vládu obvinil z rozhazovačnosti. „Slibovali jste, že budete rozpočtově odpovědní, a skutek utek. Tak jako vlády minulé, držíte se hesla, to se nám to hoduje, když nám lidé půjčují,“ řekl na Stanjurovu adresu. Vláda podle něj dosáhla „rekordu zadlužení České republiky v její historii“.

Domnívá se, že Česku hrozí kvůli zadlužování ekonomický kolaps. „Celou vládu za sestavování takového státního rozpočtu musí zatknout hospodářská kriminálka za trestný čin porušení povinností při správě cizího majetku a podvodu. Slibovali jste něco jiného, než děláte, a takto hospodaříte,“ konstatoval též šéf menšího z dvojice opozičních hnutí.

Okamura nicméně připustil, že SPD podpoří pozměňovací návrhy včetně koaličních, které by měly zvýšit schodek ještě o 45 miliard nad rámec navržený původně vládou. Za důležité považuje, že jsou to návrhy „na pomoc našim občanům se zdražováním“. „Zároveň ale říkáme, že je to možné udělat bez tak vysokého zadlužování,“ míní. Domnívá se, že do konce funkčního období nynější vlády vzroste dluh na 1,2 bilionu korun. Jako celek SPD novelu rozpočtu, který prohlásil za „špatný a lajdácký“, nepodpoří, ujistil Okamura.

Předsedkyně poslaneckého klubu ANO a bývalá ministryně financí Alena Schillerová, která vystoupila po Okamurovi, se ke kritice vysokého schodku rozpočtu přidala: „Zatímco původní návrh přinášel alespoň jistou, marketingovou snahu o úspory, tak dnešní novela se jí naprosto vzdala.“

Připomněla, že strany nynější koalice, v loňské předvolební kampani poukazovala, „jak jsme byli v době covidové krize rozpočtově nezodpovědní“. Stanjurovi například vyčetla, že výdaje poprvé v historii přesahují dva biliony korun.

Obvinila svého nástupce také z toho, že v původní verzi rozpočtu byly výdaje „podseknuté o miliardy“. Zpochybnila, že by bylo nutné měnit rozpočet kvůli válce na Ukrajině, výdaje podle Schillerové nemají s konfliktem nic společného.