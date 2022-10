Poslance čeká dlouhé jednání o rozpočtu. Koalice chce schodek 375 miliard korun

Pro tento návrh by se mohla vyslovit obě opoziční hnutí. Zatímco předseda SPD Tomio Okamura už v pondělí potvrdil, že návrh podpoří, tak ANO o něm chce ještě jednat na klubu. „Ty peníze mají směřovat na pomoc slušným lidem, na druhou stranu dodáváme, že se vůbec o tuto částku rozpočet nemusí zadlužovat, pakliže by vláda škrtla nepotřebné výdaje, třeba peníze solárním baronům,“ vzkázal kabinetu Okamura.

„Troufám si říct, že podpoříme pozměňovací návrh pana Jurečky, tedy sedm miliard v sociální oblasti. U těch 38 miliard se poradíme. Já jsem osobně skeptický, vláda na poslední chvíli dohání to, o čem my mluvíme od března – to jest podpora nejen občanů, ale i podnikatelů. Obáváme se, že když se to schvaluje takhle na konci října, tak se ty peníze ani nevyčerpají. Jde v zásadě o peníze, které se budou čerpat v roce 2023,“ zkritizoval postup kabinetu člen sněmovního rozpočtového výboru Patrik Nacher (za ANO).

Poslanci čekají dlouhé jednání

S Nacherovým hodnocením nesouhlasí další člen rozpočtového výboru Michael Kohajda (KDU-ČSL). „Je to evidentně na rok 2022, protože ty prostředky jsou časově určeny na tento rok. Jestliže ANO nebude pro tento návrh hlasovat, tak nehlasuje pro to, abychom pomohli lidem a firmám. Myslím, že to je v naprostém rozporu s tím, co říká ve sněmovně,“ zmínil Kohajda. Vypíchl, že z 38 miliard má jít třicet právě na pomoc podnikatelům.

Nacher si postěžoval, že vláda zaujala ke všem opozičním pozměňovacím návrhům nesouhlasný postoj. „Nemůžu se zbavit dojmu, že takhle se státní rozpočet neschvaluje. Je patrné, že nejde až tak o pomoc, ale čistě o politiku,“ míní. Zároveň odmítl, že úterní jednání budou provázet obstrukce. „My to zdržovat nebudeme, ale budeme dávat razantně najevo, že naše představa je jiná,“ avizoval.