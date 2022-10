Armáda nám stárne, potřebuje omladit, řekl náčelník Generálního štábu Řehka

Potřeba modernizovat ale podle Řehky neznamená, že by byla česká armáda nefunkční. „My bychom byli (v případě konfliktu mezi Ruskem a NATO) bojeschopní, plnili bychom náš úkol, jak nejlépe můžeme s tím, co máme. Ale abychom byli lépe připraveni na moderní boj, tak potřebujeme modernizovat, a to ve všech oblastech armády,“ sdělil a dodal, že se na tom „intenzivně maká“.

Armáda stárne. Co s tím?

Řehka už dříve hovořil o tom, že věk členů armády se zvyšuje. Právě omlazení armády je podle něj jednou z priorit. „Technika je nám bez lidí k ničemu, protože válku nevyhrává technika, ale lidé, kteří techniku obsluhují. Pravdou je, že nám armáda stárne, a je potřeba doplňovat počty,“ řekl.

Nalákat nové lidi však není jednoduché a je k tomu potřeba mít kompletní strategii. Řehka zmínil třeba materiální standard, odpovídající vybavení nebo dobré zázemí. „Dnes nenalákáte mladého člověka do starých kasáren. Nemůžeme tedy investovat jenom do techniky, ale i do těch lidí,“ dodal.