Kontroly na hranicích se Slovenskem se prodlouží o dvacet dní. Příliv migrantů podle Rakušana klesá

Česko prodlouží kontroly na hranicích se Slovenskem, a to o dalších dvacet dní. Původně se s nimi počítalo do 8. října, nově tak budou do 28. října včetně. Na brífinku vlády to oznámil ministr vnitra Vít Rakušan (STAN). Doposud podle něj opatření přineslo jasné výsledky, trend ukazuje, že příliv migrantů klesá. Zmínil zejména počty zadržených převaděčů. Podle Rakušana nastoupí od neděle k ostraze hranic osmdesát vojáků, kteří mají posílit policisty a celníky.