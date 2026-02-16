Historické vlaky převezme nadační fond

Nahrávám video
O historické lokomotivy a vozy, které se objevily třeba ve filmech Obecná škola nebo Tmavomodrý svět, se nově nebude starat přímo národní dopravce České dráhy (ČD). Od března ČD převedou správu svého historického parku na nadační fond Svět železnice, který má zajistit soběstačné financování sbírek. Ročně půjde o desítky milionů korun, část přidají i ČD, většinu ale fond plánuje získat z akcí pro veřejnost a ze soukromého sektoru. Někteří fanoušci se obávají přílišné komercializace, vedení fondu ji odmítá.