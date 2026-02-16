Hosté Událostí, komentářů týdne probrali rozpočet, olympiádu nebo Motoristy


před 12 mminutami|Zdroj: ČT24
Události, komentáře týdne (15. 2. 2026)
Zdroj: ČT24

Hosté Událostí, komentářů týdne debatovali o státním rozpočtu a zrušení NERVu. Probrali také témata související s probíhající zimní olympiádou. Dále diskutovali o rozepři mezi některými umělci a ministrem kultury Otou Klempířem (za Motoristy). Tématem také byl možný zákaz sociálních sítí pro děti do 15 let. Hosté také reagovali na aktuální situaci ohledně oznámení nového kandidáta Motoristů na ministra životního prostředí, který bude zveřejněn v pondělí. Debaty moderované Janou Fabianovou se účastnili komentátor Lidových novin Petr Kamberský, kajakář Vavřinec Hradílek, redaktorka Deníku N Markéta Boubínová, komička a kurátorka Tereza Bonaventurová a ekonom Lukáš Kovanda.

před 1 hhodinou
před 2 hhodinami
před 3 hhodinami
včeraAktualizovánopřed 10 hhodinami
včeraAktualizovánopřed 10 hhodinami
před 12 hhodinami
před 12 hhodinami
včeraAktualizovánopřed 13 hhodinami

Sníh místy komplikuje dopravu, padat má do středy

Počasí od rána v části Čech komplikuje dopravu, místy na silnicích leží sníh. Ten má na většině území padat do středy. Nebe bude oblačné nebo zatažené a teploty přes den maximálně jen mírně nad nulou. Pak se vyjasní a ochladí, častěji bude mrznout i přes den. Na víkend přijde do nížin obleva s deštěm a sněžit bude už jen na horách, vyplývá z předpovědi na webu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
07:53Aktualizovánopřed 10 mminutami

před 12 mminutami

Historické vlaky převezme nadační fond

O historické lokomotivy a vozy, které se objevily třeba ve filmech Obecná škola nebo Tmavomodrý svět, se nově nebude starat přímo národní dopravce České dráhy (ČD). Od března ČD převedou správu svého historického parku na nadační fond Svět železnice, který má zajistit soběstačné financování sbírek. Ročně půjde o desítky milionů korun, část přidají i ČD, většinu ale fond plánuje získat z akcí pro veřejnost a ze soukromého sektoru. Někteří fanoušci se obávají přílišné komercializace, vedení fondu ji odmítá.
před 1 hhodinou

Invazní ozdobnice se šíří ze zahrad do přírody

Do volné přírody se v posledních letech nekontrolovaně šíří okrasná ozdobnice, exotická tráva připomínající rákos, která do české krajiny nepatří. Vytváří souvislé, neprostupné porosty a na zasažených místech postupně vytlačuje ostatní rostliny. Výrazný problém hlásí ochránci přírody například z okolí Českých Budějovic, kde tato rostlina, oblíbená i mezi zahrádkáři, pokryla už více než půl hektaru. Se zpomalením jejího šíření může pomoci i veřejnost, stačí nález ve volné přírodě nahlásit Agentuře ochrany přírody a krajiny.
před 1 hhodinou

„Všechno je skvělé.“ Toxická pozitivita může ublížit

Ve společnosti se podle expertů objevuje čím dál více nadměrný optimismus, který ale potlačuje skutečné emoce. Tento fenomén i kvůli sociálním sítím představuje zátěž, která může mít i vážné důsledky. Před takzvanou toxickou pozitivitou odborníci varují nejen na internetu, ale také v práci nebo ve vztazích. Nejde jen o pozitivní fráze, ale také videa, fotografie a povrchní příspěvky, které ovlivňují každodenní život, mnohdy zakrývají nepříjemné věci na úkor emoční hloubky a spíš sledují materiální prospěch.
před 2 hhodinami

Obce mají obavy ze ztráty výnosů z pokut za rychlost

Stát vloni vybral víc na pokutách za rychlou jízdu – skoro 60 milionů korun. Na dálnicích takto v současnosti měří rychlost většinou sami policisté. I když jsou dálnice vybavené kamerami a telematikou, ministerstvo dopravy zatím neuvažuje o tom, že by techniku začalo využívat i k měření rychlosti. Podle mluvčího si nechce hrát plošně na „velkého bratra“. Některá města a obce, kde rychlost měří, pak mají obavy z plánů nové vlády vložit výnosy z pokut do Státního fondu dopravní infrastruktury.
před 2 hhodinami

Havlíček představí další kroky ke stavbě nových bloků Dukovan

Další kroky v přípravě nových bloků jaderné elektrárny Dukovany mají v pondělí představit ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO) a ministr pro obchod, průmysl a zdroje Korejské republiky Kim Čung-Kwan. Na společné tiskové konferenci zároveň podepíšou smlouvy, které s projektem souvisejí.
před 7 hhodinami

Vláda projedná dlouhodobý pobyt pro Ukrajince či hospodářskou strategii

Nařízení umožňující uprchlíkům z Ukrajiny i v letošním roce žádat o udělení zvláštního dlouhodobého pobytu projedná vláda. Ministři mají na programu také hospodářskou strategii či materiál k české kandidatuře na pořádání úvodních etap cyklistického závodu Tour de France. Zabývat by se měli i návrhem na jmenování vládního zmocněnce pro transformaci páteřní sítě nemocnic v Praze. Po jednání vlády by se také na tiskové konferenci měla veřejnost dozvědět jméno nového kandidáta Motoristů na ministra životního prostředí.
před 8 hhodinami
