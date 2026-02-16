Hosté Událostí, komentářů týdne probrali rozpočet, olympiádu nebo Motoristy

Nahrávám video
Hosté Událostí, komentářů týdne debatovali o státním rozpočtu a zrušení NERVu. Probrali také témata související s probíhající zimní olympiádou. Dále diskutovali o rozepři mezi některými umělci a ministrem kultury Otou Klempířem (za Motoristy). Tématem také byl možný zákaz sociálních sítí pro děti do 15 let. Hosté také reagovali na aktuální situaci ohledně oznámení nového kandidáta Motoristů na ministra životního prostředí, který bude zveřejněn v pondělí. Debaty moderované Janou Fabianovou se účastnili komentátor Lidových novin Petr Kamberský, kajakář Vavřinec Hradílek, redaktorka Deníku N Markéta Boubínová, komička a kurátorka Tereza Bonaventurová a ekonom Lukáš Kovanda.
