„Lovcům pedofilů“ naletěl i policista. GIBS ho navrhla obžalovat

Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) navrhla obžalovat policistu, který si na internetové seznamce dopisoval s domnělou čtrnáctiletou dívkou a sváděl ji k pohlavnímu styku. Muže obvinila z pokusu o pohlavní zneužití, sdělil mluvčí GIBS Jakub Augusta. Z jeho informací vyplývá, že věc je součástí případu takzvaných lovců pedofilů, kteří se na webu vydávali za nezletilé dívky, aby vylákali na schůzku dospělé muže, které pak fyzicky napadali.
„Za profilem dívky, se kterou si policista dopisoval a otevřeně s ní chtěl mít pohlavní styk, se skrývala skupina osob. Ta se na internetu vydávala za nezletilé dívky s tím, že dospělé muže lákala na schůzky a následně je fyzicky napadla. Touto skutečností se v rámci své působnosti zabývala Policie ČR a jedná se o samostatné trestní řízení. Také obviněný policista byl touto skupinou napaden,“ uvedl Augusta. Případem lovců pedofilů se v pondělí začne zabývat Obvodní soud pro Prahu 9.
Obžalobě v kauze čelí jedenáct mladých lidí z Prahy, z nichž osm bylo v době údajného spáchání činů nezletilých. Muže vylákané na falešný profil nezletilé dívky podle obžaloby bili, kopali nebo jim holili vlasy a obočí. Státní zástupkyně navrhuje podle serveru iRozhlas.cz většinu z nich potrestat roční až třicetiměsíční podmínkou, pro jednoho žádá úhrnný trest patnáct měsíců vězení.
Obžalovaných je deset mužů a jedna žena ze zvláště závažného provinění loupeže, u dívky ve formě účastenství a u mladíků ve formě spolupachatelství. Na internetu se podle státní zástupkyně vydávali za čtrnáctiletou Terezku, fyzicky pak napadli dva muže, které falešným profilem na webu vylákali na schůzku. Třetí případ byl podle serveru iRozhlas pomstou dealerovi drog, který měl údajně okrást kamarádku jednoho ze členů skupiny. Na schůzku ho skupina podle obžaloby pozvala pod záminkou koupě drog, policisté ale na místě všechny zadrželi. Přivolal je člověk, který skupinu slyšel, jak akci plánuje.
O případech skupin takzvaných lovců pedofilů policie informovala již v létě 2024. Mluvčí policejního prezidia Jakub Vinčálek tehdy na webu uvedl, že členové skupin se inspirovali převážně na sociálních sítích v zahraničí.