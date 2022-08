Autorka článku popsala incident na Babišově mítinku. Zákrok asi nebyl v pořádku, shodují se experti

přehrát video Autorka článku v Respektu Ivana Svobodová k zásahu policie na Babišově mítinku

„Chlapec, kterého vidíme na fotografii, byl se svou maminkou na mítinku. Najednou šel a odnesl reproduktor se stojanem,“ popsala Svobodová s tím, že po chvíli reproduktor po několika výzvách vrátil. Redaktorka Respektu uvedla, že vzápětí k chlapci přišli policisté a událost s ním řešili. „Jeden z nich mu (chlapci) ukázal placku, možná prý opakovaně, řekl policejní prezident (Martin Vondrášek). Najednou na něm klečeli, ten chlapec chtěl utéct, policisté chtěli aby se prokázal, on ale nerozuměl, co říkají, protože má poruchu autistického spektra,“ řekla Svobodová. Dodala však, že chlapec nepoznal, že jde o policisty. „Chápu, že ve veřejnosti je pocit, že se to mohlo řešit jinak,“ doplnila. Policejní prezident na pátečním brífinku uvedl, že zakleknutí chlapce policisty nebylo v pořádku. Na zakleknutí podle Svobodové reagovala i matka hocha, která začala syna bránit. Ani ona údajně nevěděla, že jde o příslušníky policie. „Domnívala se, že jsou to nějací tři muži, co jí sedí na chlapci, nebo si myslela, že je to ochranka,“ sdělila. Následně si jeden z mužů navlékl policejní pásku, matka tak začala syna uklidňovat a nabádala ho k tomu, aby se nebránil. Podle redaktorky také policistům sdělila, že její syn je autista.

Policisté v civilu byli na mítinku od rána Zadrženého chlapce později uniformovaná hlídka odvezla autem na policejní služebnu. „Maminka chtěla jet s ním, protože chlapec by mohl dostat záchvat z pocitu ohrožení. To jí však nepovolili s tím, že se to nedělá,“ uvedla a dodala, že policisté se k ženě celou dobu chovali slušně. „Já si myslím, že to nebylo úplně v souladu s právem,“ reagoval na zásah policie advokát Pavel Zuska z Otidea Legal. „Pokud jde o to zakleknutí, je otázka, zda bylo nutné ve třech dospělých lidech zaklekávat nezletilého chlapce, zejména za situace, kdy vrátil ten daný reproduktor. Ano, sice utíkal, ale my nevíme přesně, co se tam dělo. Z mého pohledu však byl zákrok skutečně nepřiměřený,“ míní. V pořádku podle něj nebyl ani odvoz mladíka bez jeho matky, a to v případě, že skutečně policistům žena oznámila, že je mladší patnácti let. Redaktorka Svobodová uvedla, že dva ze tří neuniformovaných policistů viděla na místě už od ranních hodin. „Myslela jsem si, že je to ochranka. Zdálo se mi, že tam má (Andrej Babiš) tentokrát té ochranky nějak moc. Nenapadlo mě, že jsou to policisté,“ popsala. Muži si podle ní v průběhu dne několikrát něco natáčeli na mobilní telefon. „To policie dělá, ale nepřemýšlela jsem o tom,“ dodala. Jeden z policistů měl také na hlavě červenou kšiltovku se sloganem hnutí ANO „Silné Česko“, Vondrášek přitom v pátek na brífinku hovořil o nestranosti policie. Svobodová uvedla, že tito tři neuniformovaní policisté vystupovali nestranně, nic jiného, než kšiltovku na hlavě jednoho z nich, údajně nepozorovala.

1/2 "Informacemi zveřejněnými v souvislosti se zákrokem @PolicieCZ v Borovanech jsem naprosto znechucen. Celou věc proto předám k prošetření Generální inspekci bezpečnostních sborů." https://t.co/mcoG1AVRVu — Policie ČR (@PolicieCZ) August 4, 2022 Redaktorka Respektu komentovala také událost z Českého Krumlova, kdy policisté v civilním oblečení z mítinku Andreje Babiše odvezli jednu ženu. Ta jednomu z nich dala facku, nevěděla však, že jde o policistu. „Tam došlo asi k nějaké ideologické třenici, nejspíš,“ míní Svobodová. Uvedla však, že u tohoto incidentu nebyla. Podle Zusky mohl být problematický také zákrok policistů v Krumlově, a to v případě, že příslušníci policie ženu naložili do auta, aniž by se legitimovali. Otazník visí i nad políčkem, který žena policistovi dala, zejména nad tím, zda se incident bude vyšetřovat jako útok na veřejného činitele, když žena údajně nevěděla, že jde o policistu. „Důkazní břemeno by mělo být na straně policie, že skutečně muži prokázali příslušnost k policii, ale prokazuje se to v praxi obtížně,“ dodal Zuska. Emeritní policejní rada Jan Váňa řekl, že pokud na mítinku jsou policisté v civilu, měli by provádět spíš monitoring. „Dle mého názoru by se neměli příliš zapojovat. Ale o to více by měli pozorovat a předávat informace svým uniformovaným kolegům. Kteří díky tomu, že mají uniformu, jsou viditelní a jasně rozpoznatelní,“ řekl. Babiš údajně tlačil na policii, aby zasáhla Svobodová také řekla, že Babišových mítinků navštívila už několik a má pocit, že odpůrců bývalého premiéra a šéfa hnutí ANO na setkáních přibývá. Uvedla ale také, že sílí tlak Babiše na policisty, aby proti jeho odpůrcům zasáhli. „Babiš například v Táboře ostře kritizoval policii, že nekoná, že tam je tolik odpůrců a oni s tím nic nedělají. Ta policie skutečně nic nedělala, jen trpělivě vysvětlovala, že policie zasahuje ve chvíli, kdy je proti čemu zasáhnout,“ sdělila. Babišova vyjádření o tom, že agresivní jsou jeho odpůrci, Svobodová vyvrátila. Řekla, že je to přesně naopak. „Ti (odpůrci) tam jenom vykřikují nesouhlasná hesla, ale ti příznivci jdou do odpůrců i fyzicky, nevhodně je komentují, je to fakt nepříjemné,“ popsala. Policisté se podle ní vždy snažili situaci zklidnit, jejich práci označila za profesionální. „Nepřipadalo mi, že jdou na ruku Andreji Babišovi,“ dodala. Váňa upozornil, že na takových akcích vždy za pořádek zodpovídá pořadatel. „Co se týče policie, ta by měla zakročit jenom ve chvíli, kdy svolavatel toto zcela zjevně nezvládá. Pokud tam například dojde k vzájemnému napadání, k nějakému protiprávnímu jednání, teprve potom je na místě, aby se zapojila policie,“ sdělil.

To potvrdil také Zuska. Řekl, že jen v případě, kdyby docházelo k protiprávnímu jednání, bylo by na místě vzvat policii, aby zasáhla. „Zavisí to na posouzení konkrétních okolností, zda v daném případě dochází k protiprávnímu jednání nebo ne. Kde je ta míra, je těžké posoudit,“ uvedl a upozornil, že zásah policie musí být v každém případě přiměřený. Pokud jde o ochranku, ta podle Zusky není orgán veřejné moci. „Ochranka může být jedním z prostředků, kterým svolavatel organizačně zajišťuje průběh shromáždění, aby bylo pokojné. Ovšem v momentě, kdy se něco semele, tak by měla zasahovat tím způsobem, aby neohrožovala bezpečnost, zdraví a život jiných osob,“ dodal. „Fašisti a nacisti“ K vyhroceným situacím na mítincích Andreje Babiše dochází v posledních dnech poměrně často. Sám expremiér a šéf hnutí ve čtvrtek označil voliče vládní koalice za fašity a nacisty. ČT řekl, že odkazoval na komentář o protestech na veřejných akcích uveřejněný v médiích. „To jsou fašisti a nacisti. To jsou voliči SPOLU a PirSTANu. To jsou lidi, kteří jsou nebezpeční. Já jsem zvědav, kde je policie, proč neoddělí tyhle agresory od nás?“ křičel Babiš na jednom z mítinků. „Na každé zastávce vyzývám naše podporovatele, aby se nenechali vyprovokovat a nedošlo k žádnému konfliktu. A to samé bych ocenil i od předsedů vládních stran, jejichž zastupitelé protesty proti nám často organizují,“ uvedl později šéf ANO. Reakce politiků K incidentu se v pořadu Události, komentáře vyjádřila také Markéta Pekarová Adamová (TOP 09). Zákroky policie by podle ní měly být urychleně vyšetřeny. „To není jeden jediný případ, ale těch věcí se v posledních málo dnech ukázalo vícero,“ řekla a označila jednání policie za velmi znepokojivé. „Důvěru v policii považuji za jednu z křehkých komponent, zároveň je ale klíčová pro to, aby lidé věřili, že tady policie není proto, aby ochraňovala jenom hrstku mocných něbo někoho konkrétního,“ dodala. Pekarová Adamová v souvislosti s incidentem v Českém Krumově řekla, že pokud policisté provádějí nějaký zákrok, musí se legitimovat. Je to podle ní základ. „Pokud se ale důvěra v policii otřásá už v těchto základech, tak samozřejmě i policejní prezident či ministr vnitra musí být těmi, kteří se zaručí, že se to nebude opakovat,“ komentovala.

UK: Policejní zákroky na mítincích Andreje Babiše

„Situaci považuji za znepokojivou,“ uvedl místopředseda hnutí ANO Radek Vondráček. Označil ale za špatné, že policejní prezident, který nemá informace k danému případu, jej komentuje - „že je zhnusen, že věc bude vyšetřena a policisté budou potrestáni“. „Šetřit je naprosto v pořádku, ale myslím, že policejní prezident nechť si zváží, jak by se choval on jako policista, protože tam je to opravdu vyhrocené,“ řekl Vondráček. Policisté podle něj dělali to, co museli, řekl v souvislosti se zadržením chlapce. „Konečně by se měl někdo těch policistů i zastat, a měl by to dělat policejní prezident především,“ myslí si místopředseda ANO.