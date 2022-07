ON-LINE: Hasiči se v noci v Českém Švýcarsku zaměřili na malá ohniska, ochránili několik obcí

Po šesté hodině ráno ústečtí hasiči informovali , že se jim před ohněm podařilo ochránit Meznou, Mezní Louku a Vysokou Lípu a že ohniska v bezprostřední blízkosti Hřenska likvidují i díky využití automobilových žebříků.

„Stále likvidujeme požár na ploše pět krát dva kilometry,“ napsali mimo jiné hasiči v noci na sociální síti. Podle informací České televize byla ve středu brzy ráno situace nejhorší právě v okolí Mezní Louky, odkud se oheň šířil směrem k Vysoké Lípě. Z této obce záchranáři obyvatele a ubytované turisty evakuovali v úterý pozdě odpoledne. Šlo přibližně o stovku lidí.

Zásah u rozsáhlého požáru, který zasáhl plochu zhruba tisíc hektarů, v úterý večer ukončily vrtulníky, na místo se vrátí znovu ráno. Hasiči rovněž během noci na středu informovali, že k vrtulníku z Polska, který se do likvidace požáru v národním parku zapojil v úterý odpoledne, se ráno přidá stroj ze Slovenska, který už čeká na letišti v Ústí nad Labem.

Od včerejších odpoledních hodin se k leteckému hašení v Hřensku připojil vrtulník z Polska a od dnešního rána je doplní vrtulník ze Slovenska, který je již na letišti v Ústí nad Labem. pic.twitter.com/bxA1LVKJUG — HZS Ústeckého kraje (@HzsUlk) July 26, 2022

V Českém Švýcarsku hoří od neděle. Správa národního parku během středy rozhodne, zda návštěvníkům zakáže vstup do celého parku, zatím jsou uzavřené vybrané turistické cesty. Hejtman Jan Schiller (ANO) v úterý České televizi řekl, že Ústecký kraj ve středu vyhlásí zákaz vstupu do lesů na svém území. Důvodem jsou obavy, že by kvůli suchu mohl vypuknout další požár.

V průběhu úterý s ohněm, který se šíří i kvůli větru a absenci deště, bojovalo na 450 hasičů z několika krajů. Pomoc se zvládnutím rozsáhlého požáru v Českém Švýcarsku přislíbila podle ministra vnitra Víta Rakušana (STAN) i Itálie, měla by vyslat speciální letadla určená právě k hašení v nepřístupném terénu.