Pravčická brána i Sokolí hnízdo by měly být v pořádku. Dopad požáru na turismus však bude značný

Aktuální situace na soutěskách, které hojně navštěvují turisté, je zatím neznámá. „Tam se nikdo nedostane, není možné to ani zkontrolovat,“ uvedl v ČT Drnovec. „Je to nepříjemný pocit. Soutěsky jsme dali po dlouhých letech do pořádku, všechno jsme opravili, teď máme obavy, aby to celé nepřišlo vniveč,“ dodal.

Toho, co můžou plameny v soutěskách zničit, je hodně – nacházejí se tam například pokladny, restaurace nebo informační centrum. Drnovec řekl, že pokud by se po požáru jednalo o menší opravy, šlo by to zvládnout a brzy by mohli otevřít. V případě, že by bylo poškození větší, byl by to už velký problém a práce by trvaly delší dobu.