Polčáka bych vyzval k rezignaci, řekl Bartoš. Kdyby byl sám v pozici Gazdíka, vzdal by se i poslaneckého mandátu

Ivan Bartoš sdělil, že Piráti nechtějí odchod STAN z vlády. Současná korupční kauza kolem DPP má podle něj kořeny v Praze, ale je pro koalici nepříjemná. Na podnikatele Redla, který byl ve zmíněné kauze obviněn, se prý Piráti ptali před vstupem do koalice. Europoslanec Polčák, který pozastavil své členství ve STAN, je prý ujišťoval, že jde o dávnou minulost. I on měl přitom na Redla kontakty.

Mluví se i tom, zda by se Gazdík neměl vzdát mandátu poslance. „Já jsem na pondělním setkání se zástupci STAN, kde byl Jakub Michálek a Olga Richterová, říkal, že by asi bylo správné, aby to mělo až takový konec. Ale je to věc hnutí STAN, je to věc Petra Gazdíka,“ sdělil Bartoš.

Mandát poslance má ale podle něj od voličů, je na rozhodnutí Gazdíka, zda se ho vzdá. Kdyby byl Bartoš v takové pozici, prý by to udělal. Nyní očekává, že jméno nového ministra vzešlé z hnutí STAN bude oznámeno do pátku, protože by mimo jiné chtěl, aby do předsednictví EU šla vláda kompletní.

Omezení svéprávnosti Michala Redla

Plzeňský okresní soud rozhoduje o omezení svéprávnosti podnikatele Redla opakovaně od roku 2008, přičemž poslední přezkumné řízení bylo 13. května, kdy soud omezení prodloužil. Okresní státní zastupitelství Plzeň-město se proti tomuto rozhodnutí už odvolalo. Již dříve se Redl kvůli duševní chorobě vyhnul stíhání v jiné kauze.

Podle Bartoše je to dost podivné. „Doufám, že se to prověří,“ sdělil s tím, že věří ve funkčnost systému, navíc u tak exponovaného případu. Celá kauza se podle něj musí došetřit, nemá na ní být smítko pochybnosti.