Úřednické a školské odbory vyhlašují stávkovou pohotovost, premiér v tom nevidí smysl

Jurečka novinářům řekl, že postup odborů nepovažuje za korektní, když má vláda vůli platy upravit. „Opravdu vláda počítá s tím, že zvýšení letos uděláme. Potřebujeme to zasadit do dohody na úrovni vlády a koalice, jak bude vypadat novela státního rozpočtu,“ vysvětlil. Dodal, že výdaje z rozpočtu státu, samospráv a zdravotních pojišťoven mohou činit podle případného navýšení čtyři až dvacet miliard korun. „To už opravdu není zanedbatelná částka,“ řekl ministr. Podotkl, že přidání bude na dluh.

Do stávkové pohotovosti vstoupili 1. května odboráři úřadů práce. Po pěti dnech ji ukončili poté, co vláda stanovila termín začátku vyjednávání o platech. Členové kabinetu se sešli s předáky veřejné sféry 25. května a tento týden v úterý. Odbory žádají přidání do základu, neboli do tarifů, od července tak, aby pro letošek neklesl reálný výdělek.

Podle šéfa Odborového svazu státních orgánů a organizací a mluvčího svazů pracovníků veřejné sféry Pavla ednáře vláda navrhla dvě varianty, ani jedna inflaci nedorovná. V obou verzích by víc měli dostat pracovníci se zmrazeným platem, méně ostatní. Jurečka řekl, že vláda je připravena zvýšit platy ve veřejném sektoru ještě letos. Kloní se k úpravě, která ale nebude kopírovat inflaci. Jasno o termínu a výši přidání chce mít kabinet do dvou týdnů.