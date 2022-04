Odbory úřadů práce odvolají stávkovou pohotovost, až vláda určí termín jednání o platech

Odbory jsou připraveny odvolat stávkovou pohotovost v úřadech práce hned poté, co vláda stanoví termín a zahájí s nimi jednání o růstu platů ve veřejném sektoru. Po jednání s ministrem práce Marianem Jurečkou (KDU-ČSL) to řekl předseda podnikového výboru odborových organizací při úřadu práce Jan Dudek. Podle Jurečky by koalice mohla datum určit příští týden, vyjednávání by pak mohlo začít v květnu.