Zákaz plastových příborů, talířů nebo brček je ve sněmovně před schvalováním

Sněmovna poslala do závěrečného kola také doprovodnou předlohu, která například stanoví cíle pro zajištění tříděného sběru plastových nápojových lahví. Zavede rovněž požadavky na část samotných výrobků z plastu. Lahve budou muset od roku 2025 obsahovat aspoň čtvrtinu recyklovaného plastu a všechny nápojové plastové lahve o objemu až tři litry od roku 2030 aspoň 30 procent recyklátu. Nápojové lahve do tří litrů také budou muset mít od poloviny roku 2024 připevněná plastová víčka.

Producenti cigaret, vlhčených ubrousků a balonků budou muset podle předlohy hradit obcím náklady na úklid odpadu z těchto výrobků z veřejných prostranství. Návrh možná čeká v této věci ještě úprava, když v nynějším znění předpokládá, že výrobci budou muset mít smlouvy s nejméně 90 procenty obcí, v nichž žije aspoň 90 procent obyvatel Česka. Skupina poslanců navrhla postupné naplňování této povinnosti ve třech letech. Chce upravit také například postihy za porušování zákona.

Pravidla pro používání bezpilotních letadel se zřejmě zpřísní

Poslanci rovněž jednali o pravidlech pro používání bezpilotních letadel, která se pravděpodobně zpřísní dle norem EU. Jejich piloti budou potřebovat osvědčení, jež by měli získat po absolvování výuky a zkoušek. Počítá s tím vládní novela, kterou sněmovna v prvním kole podpořila. Podle poslanců koalice i opozice by se regulace měla týkat provozovatelů dronů, nikoli ale leteckých modelářů, pro které by byla likvidační.

Předsedkyně poslanců ANO Alena Schillerová neúspěšně navrhovala předlohu vrátit ministerstvu k přepracování. Novelu proto projedná sněmovní hospodářský výbor.

Předloha navazuje na povinnost provozovatelů i pilotů dronů registrovat se od konce předloňského roku u Úřadu pro civilní letectví (ÚCL). Používané drony i jejich provoz se podle novely budou nově rozdělovat do tří kategorií: otevřené, specifické a certifikované. Liší se účelem, hmotností a vybavením. Podle toho se liší i míra regulace a požadavky pro jejich provozovatele a piloty. Otevřená je základní kategorie provozu, která umožní provozovat dron i bez předchozího povolení úřadu, jakkoli s řadou omezení a požadavků. Mezi nimi je například absolvování on-line výuky a následně zkoušky, po které pilot dostane k řízení osvědčení od úřadu.

Specifická kategorie umožní, po posouzení ÚCL, provoz těm, kteří potřebují překročit některý z limitů otevřené kategorie. Letečtí modeláři by podle novely měli spadat do této kategorie, pokud by působili v klubech a sdruženích leteckých modelářů. Svaz modelářů má asi 15 tisíc členů. Nejpřísnější certifikovaná kategorie je zamýšlená spíše pro sofistikovaný provoz do budoucna.