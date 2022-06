Zásobníky plynu jsou plné z 54 procent, řekl Stanjura ve sněmovně. Ta zpřísnila podmínky pro udržení kapacit

Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) poslancům řekl, že zásobníky plynu jsou ke čtvrtku plné zhruba z 54 procent a je v nich 1,86 miliardy metrů krychlových plynu. Místopředseda sněmovny a někdejší ministr průmyslu Karel Havlíček (ANO) míní, že je šance, aby zásobníky byly plné na 80 procent k 1. listopadu. Podle ministra průmyslu Jozefa Síkely (za STAN) má změna zákona sloužit jako pojistka k plnění zásobníků. Na konec června prý chystá ministerstvo širší novelu energetického zákona, která zahrne například zjednodušení povolování budování obnovitelných zdrojů energie.

Hlavním důvodem, proč vláda k této změně zákona přistoupila, je zvýšení energetické bezpečnosti ČR, řekl Stanjura. Novinkou v zákoně se stane princip „use it or lose it“, tedy „využívej to, nebo o to přijdeš“. Tento princip zavádí novou povinnost ukladatelům do zásobníků plynu, podle které musí využívat rezervovanou skladovací kapacitu v minimálním požadovaném rozsahu. Pokud ukladatel nebude plnit požadovaná minimální množství plynu ve stanovených časových úsecích, pozbyde do konce skladovacího roku právo využívat rezervovanou skladovací kapacitu, a to v rozsahu, ve kterém požadované minimální množství plynu nesplnil.

Účelem principu má být efektivní využití skladovacích kapacit v zásobnících plynu k zajištění bezpečnosti dodávek plynu. Nevyužitou kapacitu bude muset provozovatel zásobníku nabídnout prostřednictvím aukce. Pokud se mu to nepovede ani za nulovou cenu, bude mu moci ministerstvo průmyslu nařídit za zákonem daných podmínek, aby skladování umožnil za zápornou cenu, tedy že za to bude platit. Stát mu v tom případě ale bude muset nahradit vzniklou škodu.

Stanjura připomněl, že poté, co ruská vojska vtrhla na Ukrajinu, nastala komplikovaná situace ohledně dodávek plynu z Ruska do států EU. Poukázal na to, že Česko je téměř ze 100 procent závislé na dodávkách ruského plynu. Přijetí zákona bude podle Stanjury znamenat, že k naplňování zásobníků nebude nutné využívat nouzový stav. Dále informoval, že roční tuzemská spotřeba plynu loni představovala 9,4 miliardy metrů krychlových a z toho 2,5 miliardy spotřebovaly domácnosti. Podle něj to tedy znamená, že pokud budou plné zásobníky, nebude problém se zásobováním domácností.