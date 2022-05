Letošní dovolená vytáhne Čechům z kapes výrazně víc peněz, a to i ta v tuzemsku

přehrát video Události ČT: Čechům se prodraží dovolená, domácí i zahraniční

Například rodina Michaely Maierové, která každý rok jezdí do Františkových Lázní, zjistila na internetu, že letos by je návštěva oblíbeného místa stála o zhruba šest tisíc korun víc. „To už pro nás není únosné,“ uvedla Maierová. Místo Františkových Lázní tak letos rodina pojede na Vysočinu, kde bydlení pro čtyřčlennou rodinu vyjde jenom o zhruba tisícovku dráž než loni. „Jsem na rodičovské, takže nás de facto živí jenom manžel. Do toho platíme hypotéku, takže hledáme ubytování do těch deseti tisíc plus minus,“ řekla. Přepočítat předem si však rodina bude muset i další náklady. Dražší je totiž jídlo i oblíbený zábavní park. „Za loňský rok jsem dávala za jedno dítě 250 korun, druhé bylo ještě zdarma. Letos už budu muset dát peníze za obě děti, za celou rodinu by nás to tak vyšlo na 1200 korun,“ vypočítává Maierová. Hotely zdražují hlavně kvůli energiím Zvýšit ceny se rozhodl například i hotel Lipno Lake Resort, ve srovnání s létem 2021 si tam lidé připlatí pět až sedm procent. „Je to samozřejmě kvůli cenám energií a také kvůli rostoucím platům zaměstnaců,“ uvedl ředitel hotelu Luboš Krejza.

Osmiprocentní růst cen v ubytovacích zařízeních odpovídá celorepublikovému trendu. Za týdenní pobyt rodina se dvěma dětmi zaplatí v resortu u Lipna průměrně třicet tisíc korun. Zhruba o polovinu se pak zvedly ceny za pronájem chalup. Jedná se tak o druhou nejnákladnější variantu ubytování po hotelích. Nejlevněji vychází ubytování v kempech. Například v kempu v jihomoravských Pasohlávkách se rozhodli zdražit asi o deset procent oproti loňsku. Rodina se dvěma dětmi okolo deseti let tam zaplatí za týdenní pobyt necelých devět tisíc korun. Některé kempy ale zdražily až o třetinu. Jídlo v restauraci? Připravte si až 15 procent navíc Také návštěva restaurace se rodinám na dovolených prodraží. Podniky zvedly ceny o deset až patnáct procent. Například v restauraci Sojka a spol. v Mikulově odhadují, že čtyřčlenná rodina se u nich v letní sezoně nají až za devět set korun, loni to bylo 650. Zajistit provoz restaurace bez zvýšení cen by byl problém. „Například kilo panenky stálo loni zhruba 180 korun, letos za ni zaplatíme 240 až 250 korun,“ popsal Petr Koptík z mikulovské restaurace. Jako příklad uvedl například vepřovou panenku s houbovým rizotem, za toto jídlo loni zákazníci zaplatili 210 korun, nově to bude o 25 korun víc.

Dražší budou i různé atrakce či památky. „Pokud jsou to lidé velmi aktivní, tak největší zdražení poznají na atrakcích, ať už jsou to vstupy do akvaparků, na různé lanovky a tak dále. Musí počítat s tím, že už se Česko vyrovnává okolí,“ uvedl předseda Asociace cestovních kanceláří Jan Papež. Například za prohlídku nejdelšího okruhu na státním hradě Šternberk na Olomoucku zaplatí rodina se dvěma dětmi nad šest let 840 korun. Loni to přitom bylo o 120 korun méně. Zájem je i přes vyšší cenu Zdražování zatím nezpůsobilo úbytek rezervací v ubytovacích zařízeních. Naopak, oproti předcovidovému roku 2019 už provozovatelé hotelů či penzionů v Česku hlásí větší počet rezervací. Celá polovina všech volných termínů včetně všedních dnů je už obsazená v Orlických horách, podobně ty vypadá na Slovácku a na Šumavě. „V posledních dnech a týdnech začíná přehodnocování, lidé hledají více pobyty, u kterých vědí, že je můžou třeba stornovat do nějaké poslední chvíle,“ uvedl výkonný ředitel Previo Pavel Kotas. Největší nárůst rezervací je ale možné pozorovat v lokalitách, které meziročně zdražovaly méně. Například Orlické hory patří mezi pětku nejlevnějších míst v tuzemsku. Noc tam v průměru vyjde na necelých 1600 korun, celorepublikový průměr se blíží ke dvěma tisícům.