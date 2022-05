Nemám signál, že by měl prezident problém s rozšířením NATO, uvedl Fiala po jednání v Lánech

O tom, zda prezident souhlasí se vstupem Finska a Švédska do NATO, se podle Fialy v Lánech nehovořilo. „Bylo to spíš na takové odborně-politické úrovni. Nemám ale žádný signál, že by s rozšířením NATO měl pan prezident jakýkoliv problém,“ ujistil a dodal, že je naopak v zájmu Česka, aby tyto dvě skandinávské země v Alianci byly.

Fiala řekl, že s prezidentem probíhala věcná a částečně i odborná debata o zahraniční, obranné a energetické politice. „Jsem rád, že k takové diskuzi došlo, protože považuji za důležité, abychom se o zahraničně-politických otázkách s prezidentem republiky bavili, abychom si mohli i do hloubky probrat jednotivé pohledy a stanoviska. Je to důležité i proto, co náš čeká, a to je předsednictví v Evropské unii,“ uvedl premiér.

Premiér na brífinku po jednání s prezidentem uvedl, že v Česku stále vidí velkou podporu uprchlíků z Ukrajiny. Se Zemanem se prý shodli na tom, že je třeba i nadále válkou postižené zemi pomáhat, stejně tak i uprchlíkům, kteří míří do Česka. „To pokládám za nesmírně cenné, protože to skutečně posiluje pozici České republiky,“ dodal.

Dvě procenta HDP na obranu

Za důležité téma označil Fiala i dvě procenta HDP na obranu. Uvedl, že i země, které se nehlásily ke zvyšování peněz na obranu, v posledních měsících změnily rétoriku. „Ta dvě procenta se chystají dát v co nejkratším čase. Z tohoto hlediska bylo pro mě zajímavé i setkání s rakouským kancléřem (Karlem) Nehammerem – to je země, která není členem NATO – a i on mluvil o výrazném zvýšení prostředků na obranu,“ řekl Fiala.

„Už teď komunikujeme se Severoatlantickou aliancí o našem závazku a o tom, jak ho chceme plnit. My jsme se ve vládním programu zavázali k tomu, že budeme dvě procenta HDP dávat (na obranu) do roku 2025, “ připomněl premiér s tím, že se vláda nyní snaží dělat vše pro to, aby mohlo Česko dávat tyto peníze už do roku 2024.

Podle premiéra je také nutné si uvědomit z „jaké startovní čáry my jdeme“. Řekl, že Česko patří k zemím, které v rámci NATO dávaly na obranu nejméně peněz, tedy něco přes jedno procento. „To je něco jiného, než kdybychom se měli třeba z 1,7 procenta dostat na dvě,“ upozornil. Podle premiéra to není lehký úkol, ale on sám v tom vidí i příležitost. „Když budeme tyto peníze správně investovat, tak mají velký potenciál nejen zvýšit obranyschopnost Česka, ale také pomoci našemu průmyslu a podpořit výzkum a inovace,“ doplnil.