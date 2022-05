Závislost na ruském plynu řadu let snižovala smlouva s Norskem, skončila ale před několika roky. A není ani Stork II

Právě sousední Polsko nebo Litva už se závislosti na ruském plynu zbavují. Aby si mohly pomáhat, propojily se Polsko a Litva před týdnem novým plynovodem. Pro Česko je to nepříjemné zrcadlo, protože závislost na ruském plynu řeší už pětadvacet let neúspěšně. První pokusy dovážet plyn odjinud než z Ruska se datují do poloviny devadesátých let.

„Bohužel v roce 2019 ztratil projekt šanci na zisk evropské dotace. To byla chyba. Pokud to takhle Evropská komise vyřadila, nepředpokládám, že by se tak stalo bez konzultací s českou vládou. Obávám se, že vláda Andreje Babiše se na to vykašlala,“ sdělil v dubnu bývalý premiér Sobotka Seznam Zprávám.

Že bylo možné nakupovat norský plyn dál přes ČEZ, potvrzuje i bývalý šéf této společnosti Jaroslav Míl. A stát podle něj mohl použít i jiné podniky. „Stát má řadu státních podniků, které by mohly požádat o licenci jako obchodník nebo nákupčí a koupit to přes ně. To určitě nebyl problém. To znamená, že tahle cesta existuje,“ vyjmenovává Míl.

Snažili se politici Sobotkovy vlády přimět soukromého majitele, aby kvůli energetické bezpečnosti Česka dál odebíral plyn z Norska? Expremiér Sobotka na žádost o rozhovor nereagoval, bývalý ministr průmyslu a obchodu Jiří Havlíček za ČSSD se neměl zájem vyjádřit. Podle Matesové mohl stát smlouvu prodloužit. Plynárenství sice zprivatizoval, ale zůstala mu elektrárenská společnost ČEZ. „Stát by řekl: My budeme používat ČEZ pro odběr toho norského plynu,“ nastínila.

„Tady jsme prostě prodali téměř vše. To znamená, že my dneska nejsme schopni ovlivňovat nejenom cenu, ale ani bezpečnost státu, myslím tím bezpečnost dodávky plynu,“ popisuje bývalý předseda představenstva Pražské plynárenské Pavel Janeček. I podle Matesové byla chyba, že se stát nepokusil vyjednat další smlouvu s Norskem. „Nemuseli bychom se bát o teplárenství, nemuseli bychom se vůbec bát o spotřebu domácností a nemocnic,“ říká.

Jenže nizozemský dodavatel jménem Gasunie by nám dodával zase ruský plyn. Dlouhý i Bratinka byli ve stejné vládní straně, kterou byla Občanská demokratická aliance. „Byl ostrý konflikt uvnitř ODA a řekli jsem mu (Dlouhému, pozn. red.), že když to neprojde, tak budeme muset uvažovat o tom, zda zůstat ve vládě, respektive navrhnout jeho odvolání. Takže konflikt byl velmi ostrý, nakonec tedy ustoupil,“ popsal Bratinka. Dlouhý dodal, že nakonec vláda rozhodla, že bude uzavřen kontrakt s norskou státní firmou Statoil.

Babiš: Nejednalo se. Havlíček: Jednalo se

Bývalý premiér Andrej Babiš (ANO) s pořadem Reportéři ČT dlouhodobě nekomunikuje. Nyní ale každé pondělí zve na kafe do své poslanecké kanceláře. Štáb se za ním tedy vypravil, aby mohl reagovat na slova Sobotky. „Já jsem v životě o tom nejednal, v životě jsem o tom neslyšel. Pokud to dneska Sobotka kritizuje, tak to byl jeho projekt,“ říká Babiš.

„Tento plynovod je potřeba právě kvůli diverzifikaci zdrojů, abychom měli přístup i k jinému než ruskému plynu,“ říká zástupkyně šéfredaktora Hospodářských novin Jana Klímová. Spojením s Polskem bychom totiž získali přístup k plynu, který se vozí po moři do tamních přístavů. Zkapalňuje se proto, aby se ho na každou loď vešlo co nejvíc.

Plyn, který Česko potřebuje na rok, by vezlo zhruba šedesát plně naložených největších tankerů. Když tanker připluje do přístavu, přesune zkapalněný plyn do LNG terminálu, kde se zase zplyní a pustí do potrubí. Právě takhle by k nám přicházel z Polska, kdybychom měli plynovod Stork II. „Budu jednat s Polskem o obnovení diskuze o výstavbě plynovodu Stork II a posílení propojení například české a polské plynárenské soustavy,“ sdělil na konci dubna premiér Petr Fiala (ODS).

Stork II byl zařazený mezi evropsky významné projekty a Unie ho byla ochotná podpořit zhruba třiašedesáti miliony eur. V roce 2016 však byl projekt pozastaven, když o něj Poláci, jak bylo řečeno, ztratili zájem a postupně se na Stork II zapomnělo. „Nikdy se o tom nejednalo, protože Poláci řekli, že to nechtějí,“ odpovídá Babiš na otázku, zda o tom neměl jednat posléze jako premiér.

„Tvrdit, že to je záležitost Poláků a zodpovědnost Němců, je prostě výsměch. To je náš problém. My musíme mít diverzifikované zdroje a měli jsme je mít diverzifikované a na to, že jsme to nerealizovali, si můžeme stěžovat sami sobě,“ uvádí někdejší generální ředitel ČEZu Míl.

Karel Havlíček (ANO), bývalý ministr průmyslu a obchodu v Babišově kabinetu, ale tvrdí, že se o projektu ještě za jeho éry jednalo. Evropské unii zasílal souhlasné vyjádření. „Bylo to tenkrát oficiálním stanoviskem České republiky, tenkrát ministerstva průmyslu a obchodu, ale jaká byla ta procedura, už teď přesně nevím,“ říká Karel Havlíček.

„Ne, nejednalo se. Já jsem to v životě neslyšel,“ tvrdí Babiš. „Ano, to ale byla resortní záležitost. To znamená, že to už nebylo diskutováno potom na úrovni třeba premiéra,“ vysvětluje Havlíček.

„Ten projekt spadl pod stůl z jednoho jediného důvodu, a to, že Andrej Babiš na to přestal tlačit a přestal Poláky žádat, aby Stork II skutečně společně vzniknul,“ myslí si prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza.