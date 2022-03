168 hodin: Dezinformátoři si přejí, aby ruští vojáci přijeli až do Česka

„Přejme si, aby to co nejrychleji skončilo, aby co nejrychleji Rusové dobyli Ukrajinu, a pak aby se vydali co nejrychleji k nám. (…) Myslím si, že v nadcházejících letech je šance, že Rusové přijedou sem,“ zaznělo ve videu publikovaném na internetu. Mladý muž v něm hájí ruskou invazi na Ukrajinu tím, že podle něj „Rusko bylo ohrožováno několik let“, příčinou údajně byly „základny NATO“.

Policie začala protagonistu videa stíhat pro trestný čin popírání, zpochybňování, schvalování, ospravedlňování genocidy. „Obviněná osoba šířila tyto své projevy s širokým publikem, které na tyto příspěvky dále i aktivně reagovalo,“ uvedl mluvčí Městského státního zastupitelství v Praze Aleš Cimbala.

Zdůraznil zároveň, že „nelze schvalovat válečnou agresi jako projev spravedlnosti“. Mluvčí žalobců připomněl, že za své jednání jsou lidé odpovědní nejen ve fyzickém světě, ale i ve virtuálním prostředí – na sociálních sítích či v diskusích pod články.