Stát loni vyplatil miliony za nezákonné stíhání. Lidé se kvůli tomu soudí i roky

Už v devadesátých letech poslaly soudy majitele zemědělské usedlosti a hotelu Milana Macháčka do konkurzu. Následně rok a půl strávil ve vězení za údajné maření konkursního řízení. Všechna rozhodnutí ale později soudy jako nezákonná zrušily.

„Jsem v kritické situaci, protože jsem přišel o veškerý majetek a čekám, aby mě stát odškodnil, a deset let na to čekám,“ prohlásil Macháček. V rámci obnovy řízení navíc soud jasně uvedl, že podnikatel nikdy nic nezákonného spáchat nemohl.

Macháček chtěl po propuštění z vězení znovu podnikat a otevřel si restauraci v Uhlířských Janovicích. Kvůli dluhům, které vznikly v průběhu konkurzu, ji ale musel po několika letech zavřít. Odškodnění , které od státu dostal, stačilo pokrýt jen náklady na advokáta. O nemajetkové újmě soudy ani po desti letech nerozhodly. Macháček teď píše dopis ministru spravedlnosti.

„Já myslím, že by z toho měl vyvodit důsledky, měl by se omluvit všem lidem, kteří se soudí takhle dlouho jako já,“ dodal Macháček.

Řešením je novela zákona

Podle některých poslanců by se mělo odškodňování ze strany ministerstva spravedlnosti řešit komplexně novelou zákona. „Jedna věc je novela, druhá věc je rozhodování soudů spíše o té nemajetkové újmě. To znamená poruchy zdraví, rozpad rodiny a podobně. A tam jde o to, aby soudy přiznávaly větší peníze,“ uvedl současný ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS).