Je třeba ukázat zuby, říká ke krizi na Ukrajině Žáček. Podle Kotena je konflikt mediálně nafouknutý

Ruský ministr obrany oznámil prezidentu Putinovi ukončení části vojenských cvičení. Právě cvičení jsou oficiálním důvodem, který Moskva uvádí pro soustředění sto třiceti tisíc vojáků u hranic s Ukrajinou. Spojené státy jsou přitom přesvědčené, že Rusko může souseda vojensky napadnout prakticky kdykoliv, v pondělí večer se podobně vyjádřil i šéf francouzské diplomacie, když řekl, že Rusko má připraveno dost prvků k velké ofenzivě. Kyjev také navštívil německý kancléř Olaf Scholz.

Senátor Pavel Fischer nevidí posun v napětí. Citoval německého prezidenta Steinmeiera, podle něhož případná vina za konflikt padá na Rusko a na prezidenta Putina osobně. Prý ho nikdo nezastaví ani nemůže kritizovat doma, dochází k likvidaci ruských občanů. „Putin připomíná rozjetý vlak, který se plnou rychlostí řítí do civilizovaného nádraží, kde pořád platí nějaké bezpečnostní předpisy. Ten vlak je potřeba zastavit,“ uvedl.

Podle předsedy sněmovního výboru pro bezpečnost Pavla Žáčka (ODS) je otázka, jakým způsobem může Putin ze situace „ven“, zda po konci části cvičení tanky odjedou, nebo zda začne válka. Podle něj záleží na tom, jestli se ruský prezident cítí v koutě – musí totiž podle Žáčka vyjít ze situace mocensky se ctí. „On si může plánovat půtky a války s okolím (…) díky tomu, že má neomezený mandát. Tuto krizi také způsobuje deficit demokracie,“ sdělil s tím, že je nutné ukázat „zuby“, že Západ za Ukrajinou stojí.

Podle Šmardy není čas na mudrování

Člen sněmovního výboru pro bezpečnost Radek Koten (SPD) si myslí, že minské dohody o klidu zbraní na východě nejsou dlouhodobě dodržovány zejména ze strany Ukrajiny. Nevšiml si prý, že by ruská strana nechtěla jednat. „Co se týká Ruské federace, tak je v podstatě zahnaná do kouta, konvoje jezdí směrem na východ, ale je nám neustále předkládáno, že agresorem je Ruská federace,“ sdělil s tím, že mu celá situace připadá mediálně „nafouknutá“, kdy média vytvářejí očekávání konfliktu.

Předseda ČSSD Michal Šmarda si myslí, že není čas na „mudrování a hledání senzací“, a že by Evropa měla být jednotná co se týče bezpečnostních situací i ekonomiky. Měla by například trvat na tom, aby si silné státy nevyjednávaly s Ruskem lepší podmínky třeba pro dovoz plynu. „Abychom se nedostávali do drahoty a energetické chudoby, které jsou mimo jiné způsobené i tímto napětím, ale týkají se Česka mnohem víc než například Německa,“ prohlásil.