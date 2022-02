Česko je připraveno poslat policejní kontingent na hranici Slovenska s Ukrajinou

Podle ministryně obrany Jany Černochové (ODS) kromě vnitra o humanitární pomoci Ukrajině jednal také ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti). „Tohle jsou nějaké formy, které už jsou vyjednány, o další formu Česká republika zatím požádána nebyla. Pokud by se tak stalo, budeme to samozřejmě řešit,“ řekla.

Podle ministryně si všichni přejí, aby se konflikt vyřešil diplomatickou cestou. Poukázala ale na stále stoupající počet ruských vojáků v okolí Ukrajiny. O aktuální bezpečnostní situaci budou ministři obrany NATO jednat v úterý v Bruselu. „Tam se k tomu budeme vracet, a to nejen v souvislosti s Ukrajinou, ale i jinými zeměmi, které řeší své obavy z toho, co by se stalo, kdyby se konflikt na Ukrajině dostal do toho stavu, že by to byl neoprávněný vstup cizích vojsk na území suverénního státu,“ poznamenala.

České konzuláty mají dále fungovat

Podle náměstka ministra zahraničí a vedoucí pracovní skupiny k situaci ve východní Evropě Martina Dvořáka (STAN) jsou české zastupitelské úřady v Kyjevě a ve Lvově připraveny nadále fungovat. Rodinní příslušníci pracovníků ambasády v Kyjevě už odcestovali, k opuštění Ukrajiny se rozhodly též čtyři konzulární referentky. Na velvyslanectví zůstane přes dvacet pracovníků, na generálním konzulátu ve Lvově, kde stavy redukovány nejsou, zhruba třicet, řekl Dvořák.

Podle Dvořáka se též zvýšil zájem Čechů na Ukrajině o registraci do systému Drozd, od neděle se přihlásilo padesát lidí. Celkem je v systému zhruba 130 osob. Systém využívají české zastupitelské úřady například k informování turistů o mimořádných událostech, jako jsou přírodní katastrofy či teroristické útoky.

Česká diplomacie o víkendu varovala před cestami na Ukrajinu, českým občanům, kteří již v zemi jsou, doporučuje, aby zvážili opuštění země. Pokud k tomu budou chtít využít letecké dopravy, měli by tak učinit bezodkladně vzhledem k možnému omezení či pozastavení služeb aerolinek.

Lidé, kteří se rozhodnou na Ukrajině zůstat, by měli podle doporučení Černínského paláce dbát maximální opatrnosti a pro případ nouze mít připravený plán evakuace. České aerolinie však provoz své letecké linky z Prahy do Kyjeva zatím nepřeruší.