„Jsme připraveni převzít odpovědnost za vládu,“ oznámil Fiala. Ve středu předloží prezidentovi seznam ministrů

„Zodpovědnost za konkrétní nominanty či nominantky je na konkrétních stranách, na předsedech a předsedkyních stran, které je nominují. Každý z nás ponese odpovědnost za své lidi. To je hlavní, za čím stojím. Ale současně existuje možnost, že budou jména, kvůli kterým bude potřeba se vymezit,“ zopakovala i nyní. Zdůraznila však, že by diskuse o kandidátech měla být interní a nikoli veřejná.

Předseda STAN Vít Rakušan podotkl, že rozhodnutí Pirátů, kteří jednoznačně schválili svůj vstup do vlády, znamená, že „se teď můžeme plně soustředit na to, aby naše koalice společně přinesla voličům naše programové hodnoty do budoucí vlády“.

„Jsme připraveni okamžitě převzít odpovědnost za vládu v této zemi. Jsme v situaci, která je velmi vážná, my si to uvědomuje,“ řekl po jednání koaličních lídrů Petr Fiala. Věří, že se ve středu s prezidentem republiky dohodne na harmonogramu jmenování nového kabinetu.

Podle místopředsedy poslaneckého klubu ODS Marka Bendy je ale špatně hodnotit ministerské kandidáty jiných koaličních stran. Kritizoval kvůli vyjádřením na adresu Pirátů i vlastního europoslance Jana Zahradila (ODS). „Každý, kdo veřejně řekne, mně se na tom druhém něco nelíbí, bude populární a přinese mu to chvilkovou odezvu v médiích. Ale jestli chceme takto fungovat, tak je to podle mě špatně,“ zdůraznil.

TOP 09 schválila své ministerské nominace, zřejmě Válka a Langšádlovou

Kdo ve vládě usedne, není však zatím – s výjimkou Fialy – ještě úplně jasné. Jako o budoucích ministrech za TOP 09, jejíž předsednictvo schválilo dvě nominace až těsně před koaličním jednáním, se po volbách začalo hovořit o Vlastimilu Válkovi v případě zdravotnického resortu a o Heleně Langšádlové jako o kandidátce na ministryni pro výzkum, vývoj a inovace. Že by ministrem zdravotnictví mohl být Válek, připustil místopředseda strany Tomáš Czernin, nevyloučil ani že by druhou ministryní mohla být Langšádlová. „Jména prozrazovat nebudu, ale Helena Langšádlová je velice schopná a umím si představit, že by v té roli byla výborná,“ uvedl.

Další místopředseda TOP 09 a předseda jejího poslaneckého klubu Jan Jakob uvedl, že předsednictvo schválilo nominace jednomyslně.

„Nebudu ta jména potvrzovat, protože pan budoucí premiér by je měl přednést panu prezidentovi. Myslím, že by to měl slyšet první pan prezident z jeho úst,“ řekl. Nekomentoval ani to, zda v úvahu připadal někdo jiný než Válek s Langšádlovou.