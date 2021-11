ŽIVĚ: Piráti podpořili koaliční smlouvu, chtějí být ve vládě

Pirátská strana podpořila koaliční smlouvu, kterou podepsalo vedení koalic SPOLU a Pirátů a Starostů a chce vstoupit do vlády. Podporu vyjádřilo 82,1 procenta hlasujících. Vyplývá to z hlasování celostátního stranického fóra. Hlasování se zúčastnilo víc než devadesát procent členů strany. „Jdeme do vlády plnit koaliční program,“ reagoval předseda Pirátů Ivan Bartoš.