Piráti by do vlády jít měli, nabádá Michálek. Kandidatury na ministra se vzdal, aby v ní byli

Předseda ODS Petr Fiala se ve středu 17. listopadu sejde s prezidentem Milošem Zemanem a očekává, že ho jmenuje premiérem. Měl by mu představit i navrhované ministry možné pětikoalice. Do pondělního večera ale není jasné, zda v příští vládě zasednou Piráti. O případné účasti až do tohoto termínu totiž hlasuje vnitrostranické fórum. „Ve straně se nejvíc řeší to, zda budeme moci reálně prosazovat program. Zda tam nebudeme jen pomyslným fíkovým listem,“ řekl v Interview ČT24 předseda jejich poslaneckého klubu Jakub Michálek před zveřejněním výsledků. On sám věří, že účast Pirátů ve vládě je jedinou možností, jak prosazovat předvolební program.