Mandátový a imunitní výbor povede Válková. Schůze nové sněmovny je přerušena do 13 hodin

Po jednodenní přestávce ve středu pokračuje ustavující schůze nové sněmovny vzešlé z říjnových voleb. Poslanci by měli především zvolit nového předsedu sněmovny a místopředsedy. Podle plánů sněmovní většiny bude místopředsedů šest místo dosavadních pěti. Na předsednické místo míří šéfka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. Sněmovna již naplnila šestnácti členy první výbor, a to mandátový a imunitní. Jeho členové také jednomyslně zvolili jako předsedkyni bývalou ministryni spravedlnosti Helenu Válkovou (ANO). Schůze je přerušena do 13 hodin.