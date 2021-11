Pekarová Adamová vede dva roky TOP 09, po Němcové je druhou předsedkyní sněmovny

Jan Bartošek (KDU-ČSL) vystudoval Jihočeskou univerzitu v Českých Budějovicích, Českou zemědělskou univerzitu v Praze a specializační studium dramaterapie na univerzitě v Olomouci. Jihlavský rodák pracoval jako terapeut v centru pro závislé na návykových látkách a spolupracoval s vysokými školami v Olomouci a Jihlavě.

V roce 2006 vstoupil do KDU-ČSL, stal se zastupitelem v Dačicích a také v Jihočeském kraji. Od roku 2011 je místopředsedou strany a v roce 2013 byl poprvé zvolen do sněmovny. Poté, co původní lidovecký zástupce ve vedení Poslanecké sněmovny vstoupil počátkem roku 2014 do Sobotkovy vlády, nahradil jej Bartošek ve funkci místopředsedy sněmovny. Ve volbách 2017 sice obhájil poslanecký mandát, ale protože KDU-ČSL oslabila, post ve vedení dolní komory neudržela. Bartošek se pak stal předsedou poslaneckého klubu strany. Loni neúspěšně kandidoval proti Marianu Jurečkovi na předsedu KDU-ČSL, nakonec zůstal místopředsedou.