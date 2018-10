Senátorem v Brně se stal rektor Bek, když porazil bývalého šéfa rozhlasu Ostrého

„I když nerad tipuji, dal jsem si takový vnitřní cíl zvítězit dvojnásobným rozdílem hlasů. Těší mě, že se to podařilo,“ konstatoval Bek krátce po sečtení všech hlasů. Do Senátu chce přinést větší využití expertního zázemí odborných ústavů a univerzit. Vstoupit se chystá do klubu STAN.

Bek, kterého podporovala také ODS, TOP 09 a Zelení, vyhrál s přehledem už první volební kolo se ziskem 38,17 procenta. Ostrého do finále vyslaly hlasy 18,7 procenta voličů. Těsně třetí skončil kadeřník a jáhen Jan Špilar (za KDU-ČSL), který před druhým kolem podpořil Mikuláše Beka. Ostrý získal podporu kandidáta SPD Karla Schmeidlera.

Rektor Bek v Senátu nahradí bývalou ústavní soudkyni Elišku Wagnerovou (za Zelené), která už nekandidovala.