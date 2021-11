ŽIVĚ: Přibylo 9460 nakažených. Situace je vážná, shodli se zástupci ministerstva a AntiCovid tým koalice Spolu

Vládní centrální řídící tým projednal možná další opatření proti šíření covidu-19. Resort zdravotnictví zvažuje, že by na akcích pro velký počet lidí bylo možné prokázat bezinfekčnost jen očkováním, proděláním nemoci nebo PCR testem. Nyní se mohou lidé prokázat i méně přesným antigenním testem. Diskutovat by se mělo i o dalším postupu testování ve školách.

Tak rychle rostoucí tempo nárůstu nakažených nikdo podle epidemiologa Petra Smejkala nečekal. „Já myslím, že nás to docela všechny překvapilo, tohle je dost dramatický nárůst,“ řekl ve Studiu 6 . Podle něj za to může varianta delta, která je nakažlivější než ty, se kterými odborníci měli zkušenost dříve.

Kontroly by se mohly zaměřit také třeba na vnitřní sportoviště, fitness centra či kulturní organizace. Také ve vnitřních sportovištích by totiž lidé měli prokázat bezinfekčnost a při skupinových lekcích dodržovat rozestupy.

Smejkal upozornil na fakt, že nakonec budou muset dostat posilující dávku vakcíny všichni. „Nedá se nic dělat, protože ta třetí dávka bude nutná,“ myslí si. Doufá, že se proočkovanost v Česku zvýší.

Pokud by zájem o očkování dál rostl, mohlo by to podlě něj ovlivnit situaci před Vánoci. „Rozhodně by ty Vánoce nemusely být tak dramatické a to je ten optimistický scénář. Je to doslova závod s časem,“ dodal epidemiolog.