Jedenáct ze čtrnácti členů kabinetu už ví, co budou po odchodu z funkcí dělat

Do sněmovny přesídlí šest členů za ANO

Do sněmovny ze svých ministerstev přesídlí hned šest členů vlády za hnutí ANO. Nově budou poslanci nejsilnějšího opozičního klubu. Zatímco ale premiér Andrej Babiš, ministr životního prostředí Richard Brabec a ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO) byli poslanci už minulé volební období, ministryně financí Alena Schillerová (ANO), ministr průmyslu i dopravy Karel Havlíček (ANO) a ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO) získali poslanecký mandát poprvé.

„Vidím svoji pozici ve sněmovně, kde bych chtěl nadále pracovat,“ uvedl Metnar. „Budu poslankyní na plný úvazek, předsedkyní poslaneckého klubu na plný úvazek, stínovou ministryní financí na plný úvazek,“ konkretizovala Schillerová.

Hned tři z pěti členů vlády za ČSSD –⁠ ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD), ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD) a ministr zahraničí Jakub Kulhánek (ČSSD) –⁠ ani nenaznačili, kde chtějí po odchodu z vlády působit. Například Hamáček uvedl, že co bude dělat v dalších letech, bude na něm. „Teďka si hlavně odpočinu,“ dodal. Komentovat to odmítla i Maláčová.

Ministr zemědělství Miroslav Toman (ČSSD) chce bez bližších podrobností dál působit v zemědělství. A ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD) by rád znovu učil. „Já jsem odešel z univerzity, když jsem nastoupil do politiky v devadesátých letech. Je to prostředí, do kterého bych se rád vrátil. Také jsem dnes předseda Masarykovy demokratické akademie,“ přiblížil.