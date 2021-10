V nové sněmovně zasedne čtvrtina žen, nejvíc v novodobých dějinách

Čtvrtinu nové Poslanecké sněmovny by měly tvořit ženy. Dvacet poslankyň by mělo zastupovat hnutí ANO, třináct koalici PirátiSTAN, dvanáct SPOLU a pět SPD. Podle občanské iniciativy Zakroužkuj ženu novým poslankyním pomohly hlavně preferenční hlasy, dvanáct z nich by se bez nich do sněmovny vůbec nedostalo.