Polarita a bubliny ve společnosti jsou nebezpečné, shodli se hosté Událostí, komentářů

Nejdůležitějšími tématy mladých voličů jsou podle mluvčí iniciativy Zakroužkuj ženu Johanny Nejedlové bydlení, odpovídající tresty za znásilnění, ochrana přírody nebo vzdělávání. Cituje při tom průzkum iniciativy Youth, speak up.

„Problém začíná být v tom, co nás autenticky spojuje, co máme společné. Velmi nebezpečné je vytvářet tu polaritu mladí a staří, upozorňuje se na to čím dál víc po celém světě,“ říká geriatr a předseda správní rady ŽIVOT 90 Zdeněk Kalvach. Dle něj je logické, že mladého člověka více zajímají otázky ohledně rodičovství a staršího výše penzí, ale to podle něj není to hlavní.

V posledních sněmovních volbách v roce 2017 byla celková volební účast 60,84 procenta. Nejvyšší byla ve věkové kategorii nad 61 let, a to jednasedmdesát procent. Lidí ve věku 36 až 60 let šlo podle studie Sociologického ústavu Akademie věd volit dvaašedesát procent. A nejmenší volební účast byla mezi mladými lidmi od 18 do 35 let, jen třiapadesát procent. Data pocházejí z průzkumů, protože věk voličů se nezjišťuje.

Herec Jakub Štáfek je jedním z těch, kteří veřejně vyzývali mladé lidi k tomu, aby šli volit. Přiznává ale, že v prvních několika volbách nehlasoval. „I proto jsme vytvořili to video, abychom mladým řekli, že je to důležité, měli by to řešit a nedělat stejné chyby, jako jsme dělali my,“ apeluje Štáfek.

U politických témat je podle herce Jana Ciny potřeba najít konkrétní příklady, jak se rozhodnutí projeví. Pokud se pak o nich lidé baví z očí do očí, jsou podle něj častěji schopni najít shodu.

„Politici jsou matematici a zabývají se otázkami, které rozhodují kvantitativně, tedy podle počtu voličů,“ myslí si emeritní přednosta III. chirurgické kliniky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy Pavel Pafko.

„Velký problém u politiků je, že jsou omezeni čtyřletou volební dobou a ta je strašně krátká, chybí nám strategické plánování,“ varuje Kalvach. Politici pak podle něj často řeší společenská témata překotně a na základě toho, co jim přinese víc hlasů. Jako příklad dává důchodovou reformu, která stále není vyřešena.

Více žen v politice

Nejedlová je také jako mluvčí iniciativy Zakroužkuj ženu patronkou většího zastoupení žen v politice. „Letos kandiduje přes šestnáct set žen, jen jich není tolik na volitelných místech, proto říkáme lidem, že pokud chtějí ženy v politice, musí je zakroužkovat,“ apeluje Nejedlová. Češi by i dlouhodobě podle průzkumů uvítali více žen v politice.