Politici musí začít u sebe, nesmí lhát, hledali recept na rozdělenou společnost lídři v Ústeckém kraji

Podle krajské jedničky koalice SPOLU Karla Krejzy se příkopy ve společnosti vykopávají například lhaním u vysoce postavených činitelů. „Je to někdy těžké, přijít a říct, máme takový problém, budeme ho muset řešit tímto způsobem a dotkne se tě to takto, ale myslím, že to je ta správná cesta, jak těm problémům čelit, a je to první bod, kdy se ty příkopy dají vysvětlit,“ říká Krejza.

„Je důležité, aby politici nedávali špatný vzor obyčejným lidem. Jak se pak člověk může chovat dobře. Začněme u sebe, u politiků, a pojďme se po volbách chovat ke státu tak, aby se v něm opravdu dobře žilo,“ apeluje Jaroslav Komínek, který stojí v čele kandidátky KSČM v Ústeckém kraji.