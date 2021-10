Zhoršení se nevyhneme, nově nakažení jsou převážně mladí, říká epidemiolog Smejkal

„Nemysleme si, že jsme se na jaře nějak masivně promořili, aby ta čísla vůbec neporostla. Do určité míry se tak stalo, ale tu proměnnou nedovedeme kvantifikovat. Je to velká neznámá, takže musíme počítat s tou proměnnou, kterou známe, což je proočkovanost. Ta bohužel není taková, v jakou jsme doufali,“ vysvětluje současný nárůst počtu případů Smejkal.

„Přecenili jsme dlouhodobou efektivitu očkování na imunitu. Covid je nová nemoc, určitě někdy budeme vědět, jak se jí dobře bránit, ale teď, dva roky s covidem, to ještě nevíme. Jelikož se situace zhoršuje, tak se na to přeočkování více dbá,“ říká epidemiolog Smejkal.

Očkováním z covidu udělat druhou chřipku

Smejkal apeluje na to, aby se i další lidé nechali očkovat. „Naočkovaným imunita brání v tom, aby měli těžký průběh nebo skončili na JIP. Bohužel nebrání tomu, aby měli nějaké lehké příznaky nebo virus přenášeli,“ tvrdí.

I přesto vidí vakcinaci jako jedinou cestu, jak se dostat zpět do normálu a nezatěžovat zdravotní systém. „Očkováním z covidu děláme jakousi druhou chřipku. Vždycky mi vadilo to srovnávat, ale teď to říkám. Jako u každého očkování se tím sníží přenášení viru. A lidí, kteří mají k té nemoci nějaké predispozice a budou zasaženi, bude srovnatelně méně – zhruba stejně jako u jiných virových onemocnění.“

Podle Smejkala se s epidemií musí vypořádat celý svět, aby se netvořily a nešířily další mutace. Pokládá proto za velmi důležité, aby se dodávaly vakcíny do chudších zemí. Musí se podle něj zabránit tomu, aby se rozšířila varianta, která bude do určité míry prolamovat efekt očkování.

Epidemie a vzdělávání

Často diskutovaným tématem je od září testování ve školách. Podle Smejkala by testování mělo pokračovat a při zhoršení situace i zintenzivnit.

„Testování je investice, která se vám vyplatí. Při stoupající incidenci by se určitě mělo začít testovat ve velkých skupinách. Neříkám zrovna teď, ale pokud čísla půjdou nahoru. Ve školách by se nemělo testovat plošně, ale po krajích, kdy to bude kontrolovat krajská hygiena. Tak se to dá uhlídat,“ říká.

Smejkal je zastáncem toho, že školy už se nikdy nesmí zavřít. Právě častější testování je podle nej způsob, jak toho docílit. Také doporučuje, aby se ve školách povinně nosily roušky, i když to žákům vadí.

„Zavírání je vždycky určité selhání toho, co měl člověk dělat víc. Vím, že žákům roušky vadí, ale z mého pohledu jsou opravdu základ toho, jak se bránit šíření v těch skupinách. Zvýšením testování u dětí by se mohla zkrátit doba jejich karantény, ale o to víc musíte testovat,“ říká epidemiolog.