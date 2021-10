Na konci října bude podle statistiků v nemocnicích pět set pacientů s covidem, zlomek loňského počtu

V současnosti se v pracovní dny prokáže nákaza koronavirem u sedmi set až devíti set lidí, nejvyšší hodnotou po prázdninách zatím bylo čtvrtečních 917. Na konci října jich bude podle odhadu ÚZIS při nezměněné rychlosti šíření nákazy více než dvakrát tolik – kolem dvou tisíc. Ve srovnání s koncem loňského října, kdy denní přírůstky dosahovaly 10 až 15 tisíc, by to mohl být zlomek.

„Důležitá je struktura nově nakažených lidí. Pokud by to bylo jako teď, kdy významnou část tvoří velmi mladí ve věku šest až 19 let, nehrozilo by zahlcení nemocnic a omezení ostatní péče,“ upřesnil ředitel ÚZIS Ladislav Dušek. Varoval však zároveň, že nyní přibývá nakažených i mezi staršími věkovými skupinami včetně seniorů, byť z nich je velká část očkována, což by je mělo před těžkým průběhem nemoci ochránit.

Lidé, kteří se nakazili, přestože mají dokončené očkování, tvoří podle Duška pětinu až čtvrtinu pozitivně testovaných. Šéf statistiků však ujistil, že i je by měla vakcína ochránit před těžkým průběhem. „Před těžkým průběhem ale očkování chrání z více než devadesáti procent,“ upřesnil.

Na jednotkách intenzivní péče bylo k neděli 43 pacientů, z nich 21 procent (tedy devět pacientů) mělo dokončené očkování. Jsou to však podle Duška lidé ve vysokém věku a velmi vážně nemocní. „Samozřejmě se to může do podzimu zkazit, ale i kdyby o deset, o patnáct procent, tak je to strašně významná redukce rizika těžkého průběhu nemoci pro dvojitě očkovaného člověka,“ dodal Dušek.