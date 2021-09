Únava, bolesti, deprese. Nejméně jedním příznakem dlouhého covidu trpí 37 procent nakažených

Autoři studie zjistili u 37 procent ze 270 tisíc lidí nejméně jeden příznak dlouhého covidu v době tři až šest měsíců od nákazy. Mnoho lidí přitom podle vědců trpí více symptomy zároveň. Do výzkumu zařadili převážně Američany, kteří se z nemoci covid-19 zotavili.

Komu hrozí dlouhý covid

Výsledky britské studie jsou důležité především díky rozsahu výzkumu. Vědci jimi v podstatě potvrdili starší studie, které dospěly k podobným zjištěním.

Ukázalo se například, že ženy trpěly dlouhodobými (tedy trvajícími déle než jeden měsíc) příznaky covidu až dvakrát častěji než muži; toto ale platilo jen u lidí ve věku do šedesáti let, potom se rizikovost obou skupin v podstatě srovnala.

Právě věk byl dalším z nejdůležitějších faktorů, které měly podstatný dopad na dlouhodobost problémů s touto nemocí. Přibližně dvaadvacet procent lidí ve věku nad sedmdesát let jimi trpělo po dobu čtyř týdnů nebo déle, přitom u lidí ve věku 18 až 49 let to bylo „jen“ asi deset procent osob.

Podle vědců se zdá, že u žen ve věkové kategorii mezi padesáti a šedesáti lety se všechny rizikové faktory kombinují, proto je u této skupiny „dlouhý covid“ zdaleka nejčastější.