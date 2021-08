Prezident Zeman se sešel s Babišem a Schillerovou. Řeší rozpočet a zřejmě i BIS

„Vůbec nemůžu úkolovat BIS. Úkoly zadává vláda jako celek, nikoliv premiér. Je absolutně vyloučeno, abych něco takového dělal. Pan prezident velice nemá rád pana Koudelku. Já se snažil, aby pana Koudelku pan prezident přijal, aby ho vyslechl a nějak si to spolu vyjasnili. Rozhodnutí, které jsme udělali, že jsme pana Koudelku vedením BIS jen pověřili a nechali další rozhodnutí na nové vládě, atmosféru zklidnilo. Prezident se ale vyjádřil, jak se vyjádřil, budu s ním o tom v sobotu mluvit,“ uvedl Babiš v rozhovoru pro sobotní Právo.

Prezident dlouhodobě kritizuje kontrarozvědku a jejího šéfa Michala Koudelku. Minulý víkend Zeman řekl, že BIS odposlouchávala lidi v jeho okolí a že Babiš hlavě státu řekl, že odposlechy nechal zastavit. Babiš se proti tomuto Zemanovu tvrzení ohradil, odmítl i to, že by záležitost řešil v přítomnosti kancléře Vratislava Mynáře, jak Zeman i Mynář tvrdí.

Zhruba 30 až 40 miliard korun navíc, které by rozpočet mohl díky lepšímu výkonu ekonomiky získat, hodlá ministryně využít na výdaje. V rozpočtu například počítá s navýšením průměrného důchodu o 797 korun měsíčně, přičemž zákonná valorizace činí 497 korun.

Prezident usiloval o to, aby Koudelka v čele tajné služby nepokračoval, kabinet však Koudelku pověřil, aby BIS provizorně vedl i po 15. srpnu, kdy mu skončil mandát. Rozhodnutí by měla učinit až vláda, která vzejde z říjnových sněmovních voleb.

Ministerstvo financí už dříve upozornilo na to, že do říjnových voleb nestihne sněmovna zřejmě rozpočet schválit, a to ani v prvním čtení. Po volbách tak bude muset vláda návrh opět schválit a předložit poslancům.

Pokud by nebyl rozpočet schválen do konce roku, začne stát hospodařit v takzvaném rozpočtovém provizoriu. Hospodaření státu se pak řídí podle posledního schváleného rozpočtu. Jednotlivé kapitoly státního rozpočtu dostávají v každém měsíci peníze na výdaje do výše jedné dvanáctiny celkové roční částky v předcházejícím roce. Pro letošní rok je schválen rozpočet se schodkem 500 miliard.