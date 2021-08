Zemanovo obvinění je dalším z útoků na BIS, shodují se Benda a Králíček

přehrát video 90’ ČT24 - Prezidentovo obvinění BIS

Zemanova slova Králíček označil jako nepodložená. „Mě mrzí, že pokud má pan prezident takto závažná obvinění, že podklady neposlal komisi, abychom se s nimi mohli seznámit a seriózně se jimi zabývat,“ kritizoval s tím, že výroky zazněly pouze v médiích. Připomněl také, že prezident o BIS a jejím šéfovi Koudelkovi mluví negativně opakovaně. „Já to beru jako další vyjádření jeho konzistentního postoje k BIS,“ shrnul Králíček. To, že prezident už několikrát na službu slovně útočil, připomněl i Benda. „Prezident republiky jednou za čas vyjde a zaútočí na BIS,“ řekl. Miloš Zeman práci civilní kontrarozvědky dlouhodobě kritizuje a jejího šéfa Michala Koudelku šestkrát odmítl povýšit do hodnosti generála. Zemanův výrok navíc Benda pokládá za pokrytecký. „Byl to on, kdo v roce 2013 respektoval, že orgány činné v trestním řízení odposlouchávají premiéra,“ upozornil. Výroky prezidenta navíc považuje za banální, neboť nemluvil o nelegálním odposlechu.

Jindrák: Na odposleších padla řada vlád Ředitel zahraničního odboru Kanceláře prezidenta republiky a zmocněnec vlády pro česko-ruské konzultace Rudolf Jindrák označil v pondělním Interview ČT24 odposlechy za jedno z vůbec nejcitlivějších témat. „Padla na tom celá řada vlád. Pamatuji, že když jsem byl ještě velvyslancem v Berlíně. Provalilo se, že kancléřka Angela Merkelová je odposlouchávána spojenci, možná dokonce přes vlastní službu,“ uvedl. Připomněl ale, že odposlechy jsou v Česku regulovány příslušnými právními předpisy. „Předpokládám, že jsme právní stát a v tomto státě se postupuje podle právních předpisů. Pokud se podle nich nepostupuje, je to skandál a někdo musí nést zodpovědnost,“ doplnil Jindrák.

Povolení k odposlechům, tedy k použití takzvané zpravodajské techniky, vydává v České republice předseda senátu Vrchního soudu v Praze, a to na základě písemné žádosti. Ta musí obsahovat druh techniky a dobu, po kterou bude užívána. Nesmí však přesáhnout čtyři měsíce. Dále musí být uvedeny identifikační údaje o osobě, která má být sledována. Potažmo pak číslo odposlouchávaného telefonu. Králíček je přesvědčen, že BIS pracuje vždy v intencích zákona. „Pakliže k tomu měla povolení a někteří lidé činí kroky, které jsou bezpečnostním rizikem, tak k tomu (odposlechům) měla samozřejmě právo,“ podotkl. Otázky pro Koudelku Čtvrteční schůze sněmovní komise k tématu se zúčastní i šéf kontrarozvědky Koudelka. Jednat se bude v utajeném režimu. Benda uvedl, že se bude ptát na to, zda došlo k odposlechu ústavního činitele. „To by bylo jediné, co by mi připadalo podstatné. U poradců, ještě s takovou pověstí, pokládám za zbytečné se tím zabývat,“ zdůvodnil. Králíčka zajímá zejména verze šéfa BIS. „Napadá mě také otázka, kdo a jak případně tyto informace z ‚útrob BIS', jak říká prezident, předal,“ dodal. Vzhledem k tomu, že komise nemůže vstupovat do živých kauz připustil, že zásadní informace nedostane.

