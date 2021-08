Poslanci zřejmě nestihnou projednat digitální daň nebo pět týdnů dovolené

Nejsilnější klub v horní komoře – ODS – má výhrady hlavně vůči prodlužování povinné dovolené. „Pokud bychom takto nařídili všem například povinných pět týdnů dovolené, tak by se mohlo stát, že by některé malé firmy zanikly,“ zdůvodnil předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS).

I pokud by poslanci digitální daň nebo pětitýdenní dovolenou schválili těsně před volbami, narazí oba návrhy v Senátu, kde mají jasnou většinu opoziční strany. Sněmovna by pak už nestihla obě veta přehlasovat.

Politici si také nestihnou do voleb zmrazit výdělky. Premiér Andrej Babiš (ANO) sice na začátku července navrhl zmrazení platů politiků či soudců, zákon je ale teprve v prvním čtení. „Je na tom vidět pokrytectví ostatních politických stran. Záměrně to udělaly tak, aby se to do voleb neprojednalo,“ řekl předseda SPD Tomio Okamura.

Mzdy poslanců, senátorů, soudců a dalších ústavních činitelů tak v příštím roce zřejmě vzrostou o téměř šest procent, tedy o tisíce korun.