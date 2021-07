Do voleb se neprosadí hromadné žaloby či oddlužení během tří let. Prioritami zamíchala epidemie, míní Benešová

V dubnu byla Marie Benešová zklamaná nad poslaneckými změnami novely exekučního řádu. „Bylo na tom neuvěřitelné práce a musím hlavně poděkovat svému týmu, který byl i vůči vám vstřícný, ale jak vidíte, nebylo to nic platné. Tady jste nás chválili, ale výsledek dopadl, jak to dopadne vždycky,“ říkala v půlce dubna v Poslanecké sněmovně.

Přepracování pak Benešová dohodla s opoziční většinou v Senátu. Podobně dopadla i justiční reforma. „Já z ministrů tyto senátní návrhy asi nejvíce podporuji. Nemám s nimi problém, se Senátem,“ hodnotí Benešová. Naopak se jí nedaří dostat své návrhy na pořad jednání Poslanecké sněmovny.

„Věnovala se soubojům o personálie, případně o Nejvyšší státní zastupitelství. A legislativa opravdu nebyla to, co by nějak popoháněla dopředu,“ myslí si předseda sněmovního ústavně-právního výboru Marek Benda (ODS). „No tak vletěl do toho covid. Ten to všechno zvrátil. Jinak by se to asi stihlo,“ hájí se Benešová.

Některé úpravy přitom Česko musí přijímat ve lhůtách daných evropskými směrnicemi. U novely o oddlužení musel resort požádat o roční odklad.